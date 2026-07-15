Argentina logró una épica remontada ante Inglaterra 2-1. Los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez llevan a la Albiceleste a una nueva final. Ismail Elfath fue el juez principal. El árbitro marroquí, nacionalizado estadounidense, tuvo un correcto partido en el Estadio Dallas.

En resumen, esta semifinal inició siendo un partido complejo con mucho roce. Parecía que a Elfath se le iba el juego de las manos hasta que sacó sus primeras dos tarjetas después del tiempo de hidratación. Fue un correcto partido del juez principal. No se necesitó la intervención del VAR.

Por primera vez, después de varios partidos en el Mundial de 2026, los medios deportivos deberán reseñar solo los factores futbolísticos que le permitieron la remontada al conjunto Albiceleste. Sin influencia de Ismail Elfath, el conjunto de Lionel Scaloni logra sacar el partido adelante y superó el cerrojo que venía implementando Thomas Tuchel en los segundos tiempos con sus espigados defensores John Stones, Marc Guéhi, Djed Spence, Dan Burn y compañía.

Primer tiempo en Dallas

Ismail Elfath fue acompañado por sus dos asistentes Corey Parker y Kyle Atkins (estadounidenses), el cuarto árbitro Maurizio Mariani (italiano) y el asistente de reserva Daniele Bindoni (italiano). En el VAR estuvieron Marco Di Bello (Italia), Juan Lara (Chile) y Tatiana Guzmán (Nicaragua).

No pasaron ni tres minutos y el partido mostró su nivel de intensidad. El primero en cometer una falta a destiempo fue Enzo Fernández. Su acción generó algunos entreveros en medio del campo. Ismail Elfath lo solucionó con una amonestación verbal sobre el jugador del Chelsea.

En 11 minutos ya se habían cometido 7 faltas. Daba la sensación de que a Ismail Elfath se le escapaba el partido de las manos. El principal se guardó las tarjetas. A pesar de que no hubo faltas que ameritaba una sanción, las complicaciones se generaban después con roces, empujones y enfrentamientos cara a cara.

La primera amarilla del partido llegaría al minuto 36. Ismail Elfath amonestó a Elliot Anderson por una fuerte entrada sobre Lionel Messi en la mitad del campo. El futbolista del Inter Miami se quitó hasta tres jugadores de encima con regates, pero no pudor sortear la entrada de Anderson. Bien amonestado el futbolista inglés.

La segunda tarjeta amarilla fue para Lisandro Martínez. Ismail Elfath decidió amonestar al central argentino por sujetar de la camiseta a un rival inglés dentro del circulo central. Fue bien amonestado el central de la Albiceleste.

El primer tiempo finalizó con futbolistas ingleses y argentinos encima de Ismail Elfath. Pero el arbitraje del juez principal estuvo correcto. Su único asterisco fue una posible amonestación a Giuliano Simeone. En los primeros 25 minutos cometió hasta 5 faltas (más del 50% de toda la selección de Argentina para ese tramo del partido). Por repeticiones, el futbolista del Atlético de Madrid pudo haber sido amonestado.

Segundo tiempo en Atlanta

A diferencia de la primera mitad, Ismail Elfath no se guardó las tarjetas en el complemento. A los seis minutos de haber iniciado la segunda parte, el Cuti Romero fue amonestado por sujetar a Jude Bellingham en un intento de contraataque desde la mitad de la cancha. El central sudamericano fue bien amonestado.

Unos minutos más tarde Guliano Someone volvió a estar involucrado en una jugada de falta con Djed Spence. El argentino, en un intento de proteger el balón, conectó con su brazo el rostro de Spence. La jugada se produjo después de una falta.

En el empate argentino generó algunas dudas la posición de Lionel Messi, futbolista que asiste a Enzo Fernandez para el gran remate de media distancia. A pesar de que la jugada no fue clarificada con la simulación tecnológica, Messi parecía estar en posición correcta con diferencia.

Messi was OFFSIDE but VAR wasn't checked. ??? pic.twitter.com/D9nS47LNDL — The Touchmine | ? (@TouchmineX) July 15, 2026

Datos detallados del partido entre Argentina e Inglaterra

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