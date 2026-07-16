Por qué los venezolanos adoran a Argentina: así celebraron el triunfo ante Inglaterra

Las redes sociales evidencian que los venezolanos no solo sienten afinidad deportiva con Argentina, sino que adoran a la selección. Tras el triunfo contra Inglaterra, desde distintos puntos del país caribeño hubo eufóricas celebraciones, como si se tratase de la propia Vinotinto.

Uno de los videos más llamativos fue grabado en el centro comercial Sambil Maracaibo, ubicado en el estado Zulia, al occidente del país.

Desde la feria de comida, y con pantallas gigantes alrededor, los venezolanos festejaron los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, que le daban a la Albiceleste el pase a la final.

En el otro extremo de la nación, en el Centro Comercial Costa Azul, ubicado en la isla de Margarita, los criollos coreaban el nombre de Messi, una de las figuras indiscutibles de la Copa del Mundo.

Al grito de Messi, venezolanos en el Centro Comercial Costa Azul en la isla de Margarita, celebraron el triunfo de Argentina sobre Inglaterra pic.twitter.com/nPDZHz8vVG — Javier Vivas Santana (@vivassantanaj_) July 16, 2026

Y otra de las celebraciones más virales en redes sociales ocurrió en un refugio de La Guaira, estado actualmente devastado por el doble terremoto registrado el pasado 24 de junio. Casi 5 mil venezolanos murieron y decenas de miles de familias quedaron sin hogar.

Sin embargo, en el refugio del Polideportivo La Guaira se colocaron pantallas para el sano entretenimiento deportivo, lo que otorgó alegría durante 90 minutos.

Cuánta Fortaleza Dios Mío. Perdieron sus hogares y están en un Refugio. Pero eso no les impide tener una alegría de celebrar por Argentina en el Mundial, un país que ha tratado muy bien a los venezolanos.



Cuánta enseñanza y esperanza nos dan estos niños. ¡Qué viva Venezuela! ?? pic.twitter.com/jfqkO4GarV — José El Legionario (@Soylegionario) July 16, 2026

Por qué los venezolanos adoran a la selección de Argentina

El amor de los aficionados al fútbol en Venezuela, por la selección argentina, proviene de varios motivos: culturales, geográficos, familiares y por el fanatismo hacia famosos equipos como Real Madrid, Barcelona y hasta Boca Juniors.

Muchos venezolanos apoyan a la Albiceleste por ser una selección suramericana que les representa en el Mundial. Y al no contar con la Vinotinto, que nunca ha clasificado a Copa del Mundo, depositan su apoyo en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador e incluso Paraguay.

Otra razón responde a las migraciones. Debido a la crisis política, económica y social que ha vivido Venezuela durante más de 20 años, muchos decidieron salir y buscar oportunidades de vida en otros países.

Una de esas opciones ha sido Argentina, lo que ha provocado una conexión entre los criollos que se mudaron al extremo sur del continente y los venezolanos que aún están en su país.

El efecto Messi

Y finalmente, Lionel Messi. En Venezuela hay muchos seguidores del FC Barcelona, por lo que apoyan a la selección argentina. Caso similar con quienes apoyan a Portugal por Cristiano Ronaldo y su pasado en el Real Madrid.

La llegada de Kylian Mbappé al club blanco y la final del Mundial 2022, ganada por Argentina, también despertó una gran afición en los antimadridistas. Esto ha provocado que no solo apoyen a Messi, sino también a Leandro Paredes, Dibu Martínez, Julián Álvarez (del Atlético Madrid), entre otros.

El cariño y fanatismo hacia la selección de Argentina se vive en muchos países. El Mundial 2026 dejó claro que Messi y compañía son queridos en Estados Unidos, México, España, República Dominicana, Puerto Rico, Canadá y algunas naciones que ni te imaginas, como Bangladesh, Sudáfrica, Camerún, India e Indonesia.

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