Messi regresa a un escenario amargo en su carrera con la selección de Argentina 

La selección de Argentina se enfrentará a España en la final de la Copa del Mundo de 2026. Este partido se jugará este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Lionel Messi volverá a este estadio después de 10 años, un escenario que le trae muy malos recuerdos.

La última vez que Lionel Messi pisó este estadio con la selección de Argentina fue en la Copa América Centenario de 2016. Puntualmente, fue del 26 de junio en la final del torneo contra la selección de Chile.

En aquel partido Argentina y Chile igualaron 0-0. El compromiso se fue a la tanda de los penales. Messi falló su remate y la Albiceleste perdió 4-2 el compromiso. Este fue un momento cumbre en la frustración de Messi con su selección. El capitán de la Albiceleste decidió renunciar a las convocatorias.

“En el vestuario pensé que la selección no es para mí, y he decidido terminar todo aquí (…). Ha sido muy doloroso. Hemos perdido nuevamente en penales”, dijo Messi tras el partido en unas declaraciones recopiladas por ESPN.

Perder esta final, la segunda consecutiva ante Chile, motivó a Messi a tomar esta decisión en caliente. Las comparaciones con Diego Armando Maradona y la exigencia de un rendimiento similar al del FC Barcelona fueron los pilares de las críticas locales.

“Es por el bien de todos, no nos conformamos con llegar a la final y no ganarla, se acabó (…) Ya lo intenté mucho, es la tercera final, intenté ser campeón con Argentina. No se dio, no lo pude conseguir”, agregó.

Sin embargo, la decisión de Messi fue cambiada en dos meses. El futbolista argentino volvió a la selección en septiembre en la victoria de la Albiceleste 1-0 contra Uruguay. El regreso más importante en la historia del fútbol argentino. Lo demás, es historia. Messi va por su segundo Mundial y transformar un mal recuerdo en un idilio futbolístico con la Copa del Mundo de nuevo en sus manos.

El regreso de Lionel Messi a la selección después de su anuncio.

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