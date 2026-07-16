El padre de Jayden Adams habla tras la muerte de su hijo

El mundo del fútbol se conmovió tras el fallecimiento de Jayden Adams, futbolista de la selección de Sudáfrica que estuvo en el Mundial de 2026. Juanito Adams, padre del futbolista, reveló las dificultades que atraviesa su círculo familiar para asimilar esta pérdida.

Juanito Adams fue entrevistado para la cadena sudafricana eNCA. El padre de Jayden aseguró que tendrá dificultades para seguir con su vida tras la sensible pérdida de su hijo.

“Como todos saben, fue una muerte prematura. La familia está teniendo dificultades para asimilarlo. No será fácil seguir adelante. La gente dice (que con el tiempo) que se vuelve más fácil, pero no es cierto. Simplemente aprendes a vivir con ello”, dijo Juanito.

Luego de que se conociera esta triste noticia, múltiples personalidades del deporte le dedicaron algunas palabras. Durante los partidos de la Copa del Mundo de 2026 se guardó un minuto de silencio en honor al futbolista de la selección de Sudáfrica.

“Podemos ver el amor que el mundo sentía por Jayden. Es realmente conmovedor”, agregó el padre de Jayden en la entrevista.

Aiden Johnson, primo del futbolista, describió cuál era la función de Jayden en su círculo familiar. Aiden describió a su primo como un pilar fundamental de la familia que velaba por el bienestar de todos.

“No hay palabras que describan a Jayden como persona, fue un pilar para todos nosotros, desde que era niño hasta el último día. Siempre se aseguraba de que todos estuvieran bien; él buscaba cómo podía ayudar. No hay nada que pueda reemplazar nunca lo que él significó para mí”, recordó.

Heartbreaking news. South Africa international and Mamelodi Sundowns midfielder Jayden Adams has sadly passed away at the age of 2,5, @SundayWorldZA confirm. ???



Adams recently made his World Cup debut with South Africa and played a key role in Mamelodi Sundowns’ successful CAF? pic.twitter.com/NfRXLr57q7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 11, 2026

Incógnitas sobre la muerte de Jayden

Hasta hora los reportes oficiales explican que la policía de Western Cape (SAPS), encontró el cuerpo sin vida de Jayden Adams en una propiedad en Military Road, Schotsche Kloof. Aunque hay versiones que hablan de que el futbolista atravesaba un cuadro de depresión, no hay una confirmación oficial de ello.

La Unión de Jugadores de Fútbol de Sudáfrica (SAFPU), fue la primera en confirmar el fallecimiento de Jayden Adams. Esta entidad pidió respeto a la privacidad de los familiares del futbolista en medio de este contexto. El caso sigue bajo la investigación de las autoridades locales.

Sigue leyendo:

– Muere Jayden Adams, futbolista sudafricano que estuvo en el Mundial de 2026

– Roberto Carlos cree que Messi podría jugar otro Mundial

– De la icónica foto con Lionel Messi a la final del Mundial 2026: Lamine Yamal cumplirá un sueño

– ¿Cómo fue el arbitraje del partido entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial de 2026?