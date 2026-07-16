De la icónica foto con Lionel Messi a la final del Mundial 2026: Lamine Yamal cumplirá un sueño

El destino volverá a reunir a Lamine Yamal y Lionel Messi, aunque esta vez será sobre la cancha. Después de que España y Argentina aseguraran su lugar en la final del Mundial 2026, el joven futbolista español tendrá la oportunidad de enfrentarse por primera vez a quien considera su gran referente.

La historia cobró notoriedad por una fotografía tomada en 2007, cuando un Lionel Messi de apenas 20 años sostenía en brazos y bañaba a un bebé de ocho meses. Ese niño era Lamine Yamal, quien casi 19 años después disputará una final de la Copa del Mundo frente al astro argentino.

Lamine Yamal confiesa que soñaba con enfrentar a Messi

Tras conocer que la final será entre España y Argentina, Lamine Yamal recordó aquella imagen que marcó su infancia y reconoció la ilusión que representa medirse con su ídolo.

“Bueno, he crecido un poquillo y Leo también. Ojalá que pueda enfrentarme a Lionel Messi en la final, ya que no pudimos en la Finalissima”.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con DAZN, donde le mostraron la ya famosa fotografía que se convirtió en una de las imágenes más compartidas del futbol mundial.

Lamine Yamal ketika ditanya soal foto viral saat Lionel Messi memandikan dirinya sewaktu ia masih bayi.



???? Foto ini bisa saja jadi laga final Piala Dunia. Maksudku, ini luar biasa kalau dipikir-pikir.



?? Iya. Yah, aku rasa aku sudah sedikit tumbuh besar, dan Leo juga. Semoga? pic.twitter.com/a3eN6FHYU4 — Sambat Academy (@sambat_academy) July 14, 2026

La historia detrás de la fotografía que dio la vuelta al mundo

La imagen fue tomada en 2007 como parte de un calendario solidario impulsado por el Barcelona en colaboración con UNICEF.

La fotografía permaneció prácticamente desconocida durante años, hasta que en 2024 Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, la compartió en redes sociales. A partir de entonces, la escena se volvió viral al revelar que el bebé retratado junto a Lionel Messi era la nueva joya del futbol español.

El fotógrafo recuerda cómo nació la imagen

El autor de la fotografía, Joan Monfort, explicó que nunca imaginó la relevancia que tendría aquella sesión casi dos décadas después: “No hay dinero que pague una foto como esa”, aseguró.

El fotógrafo recordó que en ese momento Lionel Messi apenas comenzaba a consolidarse con el primer equipo del Barcelona y que la sesión formaba parte de un calendario con fines benéficos.

“Eran fotos para un calendario solidario en el cual participan todos los jugadores del Barcelona, en una de ellas participa Messi, que entonces no era ni mucho menos el jugador superconocido que es, un calendario con la participación de UNICEF”, agregó.

Una coincidencia que hoy cobra un nuevo significado

Joan Monfort explicó que la elección del bebé fue completamente aleatoria y que nadie imaginaba lo que ocurriría años después.

“Hay un momento que aparece Messi y se encuentra con un bebé. Messi tendría 20 años, el bebé, 8 meses. Seguramente era el primer bebé que Leo había tenido en sus brazos y claro, la interacción entre ambos fue complicada”, concluyó.

Hoy, casi dos décadas después, la historia suma un nuevo capítulo. Lionel Messi, quien busca cerrar su trayectoria mundialista con otro título, tendrá como rival a Lamine Yamal, la joven figura de España que intentará conquistar su primera Copa del Mundo.

La fotografía que unió a ambos en 2007 ahora encuentra una continuación inesperada: los dos compartirán el escenario más importante del futbol cuando Argentina y España disputen la final del Mundial 2026.

Sigue leyendo:

– Argentina por el bicampeonato tras épica remontada sobre Inglaterra

– “Lo soñé, te lo juro”: Lautaro Martínez revela la premonición que llevó a Argentina a la final del Mundial 2026

– Lionel Messi responde a las críticas tras llevar a Argentina a la final del Mundial 2026: “Nadie nos regala nada”