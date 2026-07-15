“Lo soñé, te lo juro”: Lautaro Martínez revela la premonición que llevó a Argentina a la final del Mundial 2026

Lautaro Martínez vivió una noche inolvidable con la selección argentina. El delantero del Inter de Milán anotó el gol del triunfo sobre Inglaterra en el tiempo agregado para sellar la remontada de Argentina por 2-1 y clasificar a la final del Mundial 2026, donde enfrentará a España.

Todavía con la emoción reflejada en el rostro, el atacante confesó que había imaginado ese momento desde mucho antes de ingresar al terreno de juego.

Lautaro Martínez confiesa que anticipó el gol de la clasificación

El delantero apenas pudo contener las lágrimas al recordar el tanto que le dio a Argentina el boleto a una nueva final mundialista.

“Muy fuerte esto, es muy fuerte”, comenzó diciendo Lautaro Martínez durante la entrevista a pie de campo.

Después reveló que ese gol había sido un sueño desde sus primeros años en el futbol.

“Lo soñé, te lo juro. Se lo dije a Alexis (Mac Allister) que iba a hacer un gol, se lo dije a Facu Medina, que iba a entrar y lo iba a ganar”.

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De soñarlo en el barrio a gritarlo con el alma entera ??? pic.twitter.com/ZOA3hPuWPP — ?? Selección Argentina ??? (@Argentina) July 15, 2026

Argentina aprovechó el desgaste de Inglaterra

El atacante explicó que la reacción del equipo llegó cuando Inglaterra perdió intensidad en la presión, situación que permitió a la selección argentina controlar mejor el balón y generar espacios.

“Hicimos ancha la cancha y al final conseguimos los goles y después de tres años y medio, volvemos a jugar una final del mundo”, indicó el delantero.

La remontada se concretó con los tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, después de que los ingleses tomaran ventaja en el segundo tiempo.

Lautaro elogia a España antes de la final

Ya en la zona mixta, Lautaro Martínez cambió el enfoque hacia el próximo desafío y reconoció la calidad del rival que tendrá enfrente en la disputa por el título del Mundial 2026.

“Vamos a enfrentar a un rival de muchísima jerarquía, que no pierde desde hace 37 partidos, que tiene grandísimos jugadores, así que ahora toca descansar y recuperar la mayor energía positiva”.

Pese a ello, dejó claro que el grupo también quiere disfrutar el momento que atraviesa.

“Lo que estamos logrando es muy difícil, llegar una final después de 3 años y medio siendo los campeones no es menos”.

El delantero destaca el carácter de Argentina

Para Lautaro Martínez, una de las principales fortalezas del equipo ha sido la capacidad para reaccionar en los momentos más complicados del torneo.

“Veníamos de tres partidos difíciles donde se nos había puesto complicado, y al final el equipo siempre sacaba algo más de adentro. Hoy una vez más con el resultado en contra logramos darle la vuelta en el tiempo de descuento”, resaltó.

Lautaro Martínez sigue de cerca a Messi en la tabla de goleadores

Con el tanto frente a Inglaterra, Lautaro Martínez llegó a tres goles en el Mundial 2026, cifra que lo coloca como el segundo máximo anotador de Argentina en el torneo, únicamente por detrás de Lionel Messi.

Ahora, el delantero buscará aumentar su cuota goleadora cuando la selección argentina enfrente a España en la gran final con la misión de defender el campeonato conquistado hace cuatro años.

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