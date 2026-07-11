Roberto Carlos cree que Messi podría jugar otro Mundial

Mucho se ha hablado de que el Mundial de 2026 fue el último para grandes estrellas del fútbol. Entre ellos estarían jugadores de la talla de Neymar Jr., Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Sin embargo, Roberto Carlos no está tan seguro de eso. El exjugador de la Canarinha cree que Messi podría jugar otro Mundial.

El exlateral del Real Madrid se rindió en elogios sobre el talento y la calidad del capitán de la Albiceleste. Al dejar a un lado la rivalidad entre selecciones, Roberto Carlos reconoció la grandeza de Messi.

“Es un espectáculo verlo jugar: un jugador con muchísima calidad, que representa al fútbol sudamericano, al argentino. Que disfrute porque puede ser su último Mundial; puede ser… puede ser su último Mundial”, dijo el exfutbolista brasileño en una entrevista con Olé.

Ante las dudas de Roberto Carlos sobre el posible último Mundial de Lionel Messi, el brasileño considera que no hay nada seguro. El exfutbolista destacó la forma en la que se cuidan futbolistas como Messi y Cristiano Ronaldo. Roberto Carlos no descarta verlos en 2030.

“Creo que sí, que puede tranquilamente (jugar otro Mundial). Se cuidan tanto que al final pueden jugar más, tanto él como Cristiano”, sentenció el exjugador del Real Madrid.

Mundial de 2030

Para el año 2030 se conmemorará los 100 años de la creación del Mundial de fútbol de la FIFA. Esta copa tendrá duelos inaugurales en Uruguay, Argentina y Paraguay, pero gran parte de los partidos se desarrollarán en España, Portugal y Marruecos.

Para aquella Copa del Mundo, las grandes leyendas de la actualidad serán mucho mayores. Cristiano Ronaldo tendría 45 años, Lionel Messi tendría 43 años y Neymar Jr. Tendría 38 años.

En el Mundial de Rusia 2018, Essam El-Hadary estuvo entre los convocados de Egipto a sus 45 años. Sin embargo, el jugador egipcio era guardameta. El jugador de posición de mayor edad que disputó una Copa del Mundo fue el delantero camerunés Roger Milla a sus 42 años.

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