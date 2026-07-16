El Inter de Milán y su registro histórico en las finales de los Mundiales
El conjunto italiano ha metido a futbolistas de su plantilla en todos los Mundiales desde 1982. El Bayern cortó su racha en 2026
El Mundial de 2026 llegó a su partido final. España y Argentina se enfrentarán en el Estadio Nueva York Nueva Jersey este domingo 19 de julio. Lautaro Martínez es el único representante del Inter de Milán en esta final. El delantero argentino mantuvo viva una racha que inició en el Mundial de 1982.
Hasta el duelo entre Argentina e Inglaterra, dos clubes tenían posibilidades de mantener viva una gran racha en las finales de los Mundiales. El Bayern Múnich y el Inter de Milán eran los únicos dos equipos que habían metido futbolistas en las finales de los Mundiales desde 1982.
Sin embargo, la eliminación de Francia e Inglaterra dejaron fuera de la racha al conjunto alemán. Harry Kane fue el último en mantenerse en pie. En este sentido, el Inter de Milán se queda solo en esta curiosa estadística.
En el Mundial de 1982, el Inter de Milán contó con las representaciones de Bergomi, Oriali, Altobelli, Bordon y Marini en la selección italiana que venció a Alemania 3-1. Curiosamente, aquí empezó la racha de ambos países. 11 Mundiales más tarde, Lautaro Martínez mantiene viva la racha del conjunto italiano.
Solo en una ocasión el Inter de Milan tuvo representantes en los dos finalistas. Este hito fue en la Copa del Mundo de 1998. El Inter contó con Djorkaeff en Francia y con Ronaldo en Brasil. El título se lo llevó el francés.
Futbolistas del Inter de Milán en finales desde el Mundial de 1982
1982 – Italia 3-1 Alemania – Bergomi, Oriali, Altobelli, Bordon y Marini – (Campeones).
1986 – Argentina 3-2 Alemania – Rummenigge – (Subcampeón).
1990 – Alemania 1-0 Argentina – Brehme, Matthäus y Klinsmann – (Campeones).
1994 – Brasil 0-0 Francia (3-2 pen.)- Berti – (Subcampeón).
1998 – Francia 3-0 Brasil – Djorkaeff (Francia) y Ronaldo (Brasil) – (subcampeón y campeón).
2002 – Brasil 2-0 Alemania – Ronaldo – (Campeón).
2006 – Italia 1-1 (5-3 pen.) – Materazzi – (Campeón).
2010 – España 1-0 Países Bajos – Sneijder – (Subcampeón).
2014 – Alemania 1-0 Argentina – Palacio – (Subcampeón).
2018 – Francia 4-2 Croacia – Perišić y Brozović (Subcampeón).
2022 – Argentina 3-3 (4-2 pen.) – Lautaro Martínez (Campeón).
2026 – España vs. Argentina – Lautaro Martínez (Por definir).
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