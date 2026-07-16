Donald Trump pudo haber influido en la eliminación de Estados Unidos

El Mundial de 2026 dejó uno de los casos más surrealistas en la historia de la Copa del Mundo. La petición de Donald Trump a la FIFA para que le retiraran la tarjeta roja a Folarin Balogun fue un hecho que los terminó condenando. El delantero estadounidense reveló que si influyó en el plantel.

Era evidente que una petición tan específica e inusual iba a generar mucha controversia. La selección de Estados Unidos estuvo en el centro de las críticas por la omisión de la suspensión de Folarin Balogun y su inclusión en el once inicial en el partido contra Bélgica.

“Sabía que iba a causar mucha controversia. Casi podía percibir cierto nerviosismo en mis compañeros porque era algo muy singular. Pero cuanto más se acercaba el partido, más intentaba concentrarme”, dijo Balogun en una entrevista con CBS Mornings.

? ?? Folarin Balogun on Donald Trump’s intervention in getting his World Cup ban suspended:@cbs pic.twitter.com/dx0UEree3t — The Whistle Sport Group (@_Thewhistle1) July 15, 2026

Folarin Balogun sigue defendiendo su postura de que la tarjeta roja en el duelo contra Bosnia y Herzegovina no debió haberse marcado. Balogun destaca que no hubo intenciones de lastimar a Tarik Muharemović. Para el delantero estadounidense la decisión del brasileño Raphael Claus fue errada.

“Fue simplemente una situación desafortunada y creo que, ya sabes, nos puso mucha más presión de la necesaria. Mis compañeros me brindaron mucho apoyo. No era algo que pudiera cambiar. Fue simplemente una situación desafortunada, la cual me dio confianza”, sentenció.

??#TiempoDeMundial | Polémica por la suspensión de la tarjeta roja a Folarin Balogun por parte de la FIFA tras una llamada de Donald Trump a Gianni Infantino.



El delantero fue expulsado durante el partido de la selección estadounidense frente a Bosnia-Herzegovina, disputado? pic.twitter.com/uN5JckJmvK — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) July 6, 2026

El anuncio de la FIFA de la omisión de la suspensión fue una decisión que condicionó al plantel estadounidense. Para los jugadores no era sencillo separar las repercusiones de este contexto con el desarrollo con normalidad de las actividades previas al partido contra Bélgica.

“No creo que haya sido demasiado difícil separar las cosas una vez que superamos el anuncio inicial de mi regreso al equipo. Creo que se vio, sin duda, que fue un partido difícil contra Bélgica, y eso puede influir en si estábamos concentrados o no. Pero… sé que estábamos totalmente concentrados antes del partido”, concluyó.

Este pantanoso contexto también pudo haber motivado a la selección de Bélgica. Los europeos no venían jugando muy bien en la Copa del Mundo, pero ante Estados Unidos mostraron su mejor versión en la victoria 1-4. En las celebraciones del conjunto belga, algunos hacían gestos en referencia al primer mandatario estadounidense y su influencia directa en ese compromiso.

????? BREAKING ? “Call Trump”



Lukaku Celebration On Belgium’s 4th Goal Mocking Corrupt Trump-FIFA Phone Call. pic.twitter.com/yv3iwPD2KB — Pamphlets (@PamphletsY) July 7, 2026

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