Mauricio Pochettino se muestra conforme con la participación de Estados Unidos en el Mundial

Estados Unidos fue aplastado por Bélgica en el Estadio Seattle. El conjunto de la Concacaf fue derrotado por 1-4. La USMNT se despide en los octavos de final del Mundial de 2026. Mauricio Pochettino no mostró mayores frustraciones tras la derrota.

Mauricio Pochettino destacó que el duelo ante Bélgica fue atípico en esta Copa del Mundo. La selección que ilusionó al mundo en la primera fase no estuvo a la altura ante Bélgica. Estados Unidos fue superado durante todo el partido.

“Nunca estuvimos conectados con el juego (…) nunca seguimos el flujo del partido, incluso cuando anotamos el 1-1, en la siguiente acción encajamos un gol que no debimos encajar”, dijo Pochettino tras el encuentro.

A pesar de esta eliminación, Mauricio Pochettino pone en una balanza el trabajo realizado durante todo el proceso. El estratega argentino considera que Estados Unidos ha mejorado futbolísticamente. Al igual que México y Canadá, el conjunto de las Barras y las Estrellas se despide en octavos.

“Mejorar y crecer no es algo que se da en vertical. Hace un año, antes de empezar el Mundial, nadie creyó en que fuésemos a llegar aquí y jugar contra Bélgica (…) hemos mejorado mucho, pero a veces uno sube y baja, no es un crecimiento lineal”, analizó.

Factor Balogun

Mauricio Pochettino fue cuestionado sobre la influencia que puo haber tenido en sus jugadores el caso de Folarin Balogun. Sin embargo, el estratega argentino no puso como excusa el polémico contexto que involucraba al conjunto estadounidense, Donald Trump y la FIFA.

“Es difícil hacer un comentario, no fuimos lo suficientemente buenos, no tenemos que buscar excusas: no fue nuestro día, no tuvimos el rendimiento que tuvimos que tener ni las cualidades“, sentenció.

“NOS SENTIMOS MUY ORGULLOSOS DE TODO ESTE PERÍODO” ??



Mauricio Pochettino analizó la eliminación de Estados Unidos ante Bélgica del #MundialEnDSPORTS.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/tr0aST1pXH — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

En un par de ocasiones durante el proceso, Maurico Pochettino aseguró que Estados Unidos podía ser campeona del mundo en los próximos Mundiales. El sudamericano dejaba claro que era un proyecto a largo plazo. Sin embargo, al ser consultado sobre su continuidad, Pochettino no ofreció una respuesta concreta.

“Estoy muy feliz. Hemos construido una buena relación, pero no es el momento de hablar sobre el tema“, concluyó.

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