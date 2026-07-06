Bélgica despierta en el Mundial 2026, golea a Estados Unidos y enfrentará a España en cuartos de final

Después de un inicio de torneo lleno de dudas, Bélgica mostró su mejor versión en el momento más importante. Los Diablos Rojos derrotaron con autoridad 4-1 a Estados Unidos en los octavos de final del Mundial 2026, impulsados por una brillante actuación de Charles De Ketelaere, quien marcó dos goles para encaminar la clasificación y confirmar el choque frente a España en la siguiente ronda.

Charles De Ketelaere lidera la reacción de Bélgica

El delantero del Atalanta abrió el marcador antes de los 10 minutos y volvió a aparecer poco después del empate parcial de Estados Unidos, firmando el doblete que devolvió la tranquilidad al conjunto dirigido por Rudi García.

¡¡¡GOL DE BÉLGICA!!! ¡¡¡SILENCIA EL ESTADIO DE SEATTLE!!!



Charles De Ketelaere la manda a guardar, los belgas aprovechan un error en defensa de Estados Unidos. pic.twitter.com/Y28mJLDfae — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) July 7, 2026

El atacante respondió a la confianza del entrenador en el partido más importante de la competencia y fue la principal figura ofensiva de una selección belga que había dejado dudas durante la Fase de Grupos y los dieciseisavos de final.

Bélgica impone condiciones y sentencia el partido

Aunque Estados Unidos encontró el empate por conducto de una jugada desafortunada para la defensa belga, la reacción europea fue inmediata.

?? DESDE CANCHA; ¡@USMNT LO EMPATÓ DE TIRO LIBRE!



?? Malik Tillman cobró de fuera del área y un desvío dejó sin oportunidad a Thibaut Courtois.



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Apenas dos minutos después del 1-1, Charles De Ketelaere recuperó la ventaja con un sólido remate de cabeza y cambió por completo el rumbo del encuentro.

¡¡¡BÉLGICA OTRA VEZ SE PONE ARRIBA!!!



Charles De Ketelaere firma su DOBLETE, centro de Trossard y marca de cabeza.



Estados Unidos pierde 1-2 en Seattle. pic.twitter.com/4SXO3ShF3Q — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) July 7, 2026

En la segunda parte, un error del portero Matt Freese permitió que Hans Vanaken ampliara la diferencia con el 3-1, mientras que Romelu Lukaku selló la goleada en el tiempo de compensación con su gol número 93 con la selección de Bélgica.

???? ¡ERROR QUE CONGELA A SEATTLE ???



¡Balde de agua fría para el local! Una mala salida del portero Matt Freese?? le regaló el tercer gol a Bélgica??, silenciando por completo el estadio. ???



¿Hay tiempo para el milagro o está todo liquidado para USA? ?



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? ¡SIEMPRE APARECE ROMELU! ???



Romelu Lukaku apareció en los momentos finales para el 4-1 definitivo de Bélgica?? y sellar con autoridad el boleto a los Cuartos de Final. ??



¿Qué te pareció el desempeño de los belgas? ?



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La lesión de Amadou Onana preocupa a Bélgica

No todas fueron buenas noticias para los Diablos Rojos. Durante la primera mitad, Amadou Onana abandonó el terreno de juego por una lesión en la rodilla derecha que pone en duda su disponibilidad para los cuartos de final.

??? ¡ONANA SE MARCHA ENTRE FRUSTRACIÓN!



? Amadou Onana tuvo que abandonar el partido entre Estados Unidos y Bélgica por lesión, dejando el campo visiblemente molesto en una noche clave para los Diablos Rojos. ??



? ¿Podrá Bélgica sobreponerse a este golpe? ???



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Aunque todavía no existe un diagnóstico definitivo, el mediocampista dejó el partido con visibles molestias y su presencia frente a España dependerá de la evolución que presente en los próximos días.

Bélgica enfrentará a España por un lugar en semifinales

Con esta victoria, Bélgica aseguró su lugar entre los ocho mejores equipos del Mundial 2026 y ahora tendrá una de las pruebas más exigentes del torneo.

El próximo viernes, los Diablos Rojos se medirán a España en Los Ángeles, en un duelo que promete reunir a dos de las selecciones con mayor talento ofensivo de la competencia y que otorgará un boleto a las semifinales del torneo.

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