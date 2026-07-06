Julián Quiñones, el “killer” que igualó a los máximos goleadores de México en su primer Mundial

El gol de Julián Quiñones frente a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 no solo devolvió la esperanza a la selección de México durante el encuentro, sino que también le permitió alcanzar una de las marcas individuales más importantes del futbol nacional. Con esa anotación, el delantero llegó a cuatro goles en Copas del Mundo e igualó a Javier “Chicharito” Hernández y Luis “Matador” Hernández como los máximos anotadores mexicanos en la historia del torneo.

Julián Quiñones alcanza la cima de los goleadores mexicanos en Copas del Mundo

El atacante marcó al minuto 42 para descontar en el marcador frente a Inglaterra, firmando así su cuarto gol en el Mundial 2026.

¡¡¡REACCIONA MÉXICO!!! ¡¡¡JULIÁN QUIÑONES APARECIÓ!!!



El goleador mexicano en la Copa del Mundo 2026 perfora la portería inglesa y acorta distancias en el partido. pic.twitter.com/IJ4UQa9YiR — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) July 6, 2026

En su primera participación mundialista, Julián Quiñones encontró la portería frente a Sudáfrica, República Checa, Ecuador e Inglaterra, consolidándose como el principal referente ofensivo de la selección de México durante el torneo.

Gracias a ese rendimiento, el delantero igualó el registro de cuatro anotaciones que compartían Javier “Chicharito” Hernández y Luis “Matador” Hernández.

Así consiguió sus cuatro goles en el Mundial 2026

El camino goleador de Julián Quiñones comenzó en la Fase de Grupos con una anotación frente a Sudáfrica. Después de quedarse sin marcar ante Corea del Sur, volvió a aparecer contra República Checa, repitió frente a Ecuador en los dieciseisavos de final y cerró su cuenta con el tanto frente a Inglaterra en los octavos de final.

Con ello, igualó un registro que únicamente habían alcanzado dos referentes del futbol mexicano en la máxima competencia de selecciones.

Los máximos goleadores de México en los Mundiales

Con cuatro anotaciones, Julián Quiñones comparte el primer lugar entre los goleadores de México en la Copa del Mundo junto a Javier “Chicharito” Hernández y Luis “Matador” Hernández.

Julián Quiñones – 4 goles

– 4 goles Javier “Chicharito” Hernández – 4 goles

– 4 goles Luis “Matador” Hernández – 4 goles

– 4 goles Cuauhtémoc Blanco – 3 goles

– 3 goles Rafael Márquez – 3 goles

Quiñones igualó una marca lograda de distinta manera

Aunque los tres delanteros comparten la misma cifra de anotaciones en Copas del Mundo, cada uno alcanzó el registro en circunstancias diferentes.

Luis “Matador” Hernández convirtió sus cuatro goles durante Francia 1998, con un doblete ante Corea del Sur y anotaciones frente a Países Bajos y Alemania.

Por su parte, Javier “Chicharito” Hernández distribuyó sus cuatro tantos en tres ediciones mundialistas: Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.

En el caso de Julián Quiñones, las cuatro anotaciones llegaron en su debut mundialista durante el Mundial 2026, una actuación que lo colocó al nivel de dos de los delanteros más destacados en la historia de la selección de México.

¿Cuántos goles suma Julián Quiñones con la selección de México?

Además de sus cuatro goles en el Mundial 2026, Julián Quiñones acumula seis anotaciones con la selección de México.

Su primer gol con el representativo nacional llegó el 21 de marzo de 2024 frente a Panamá en la Concacaf Nations League, mientras que el segundo lo marcó en un partido de preparación ante Brasil. A esos tantos se suman las cuatro anotaciones que consiguió durante la presente Copa del Mundo.

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