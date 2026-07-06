Javier Aguirre asume la responsabilidad tras la eliminación de México; Erik Lira y Johan Vásquez destacan el futuro del Tri

La eliminación de la selección de México en los octavos de final del Mundial 2026 dejó un ambiente de tristeza, pero también de reflexión. Tras la derrota 2-3 frente a Inglaterra, Javier Aguirre, Erik Lira y Johan Vásquez coincidieron en que el equipo compitió de tú a tú ante uno de los favoritos al título y confiaron en que el proceso encabezado por el “Vasco” servirá como base para los próximos años.

Javier Aguirre reconoce la superioridad de Inglaterra

El seleccionador Javier Aguirre elogió el nivel mostrado por Inglaterra y reconoció que su equipo hizo todo lo posible para mantenerse con vida en el partido disputado en el Estadio Azteca.

“Son un gran equipo y nosotros hicimos lo que pudimos“, concluyó el entrenador, en el que puede haber sido su último partido al frente de la selección de México, ya que Rafael Márquez está anunciado como su sucesor.

El estratega comparó la exigencia de la Copa del Mundo con las grandes ligas del deporte.

“La Copa del Mundo es como las grandes Ligas: “No te puedes equivocar porque te condena”, explicó.

“Nos equivocamos”: Aguirre asume la responsabilidad

Para Javier Aguirre, la diferencia estuvo en los errores puntuales que cometió su equipo frente a un rival de máxima exigencia.

“Nos equivocamos tres veces y lo pagamos caro; ante un rival de las Grandes Ligas como Inglaterra, debes hacerlo todo perfecto y los errores nos eliminaron“, señaló.

El técnico dejó claro que no responsabiliza a sus futbolistas por la eliminación: “No les puedo reprochar nada”, puntualizó.

También asumió toda la responsabilidad por el resultado: “El sueño termina pero estamos cerca de los grandes. Los jugadores ganan los partidos, los entrenadores los pierden, así que soy el responsable de la derrota”, comentó.

El fin de una era

Aguirre aseguró que deja un grupo sólido para el siguiente proceso y expresó su respaldo a Rafael Márquez.

“Me voy con sentimientos encontrados; orgulloso de la familia que armamos juntos, pero cuando uno pierde, jamás termina de superarlo“, agregó.

Además, destacó el potencial del futbolista nacional: “El jugador mexicano tiene todo lo necesario para competir con la élite, hemos exportado chicos a otras ligas y debemos seguir haciéndolo”, señaló.

“Ojalá lo haga mejor que yo”, concluyó.

?? ¡FIN DE UNA ERA Y COMIENZO DE OTRA EN EL TRI! ??



Javier Aguirre habló del fin de su ciclo tras el Mundial 2026 y le pasó la estafeta a Rafa Márquez como el nuevo director técnico de la Selección Mexicana. ????



¿Podrá el 'Káiser' llevar a México a los Cuartos de Final? ??



?? pic.twitter.com/LE8jyvpncD — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) July 6, 2026

Erik Lira destaca el crecimiento de la selección de México

El mediocampista Erik Lira aseguró que, más allá del resultado, el equipo deja un proyecto con bases sólidas.

“No estoy satisfecho, pero sí contento con lo que logramos porque sembramos una semilla de la que mañana nos vamos a acordar y a recoger los frutos. Estoy seguro de que vienen muy buenas cosas para nosotros”, dijo.

El futbolista reconoció que la desconcentración terminó siendo determinante: “Teníamos que hacer el partido perfecto y no lo hicimos, fueron cinco minutos en que nos desconcentramos y eso nos costó muy caro“, apuntó.

Lira también destacó el ambiente que se construyó dentro del plantel: “Fue una noche complicada, pero hoy me llena de orgullo ser mexicano, pertenecer a esta selección y portar esta playera. Perdimos con mucho honor”, subrayó.

“Construimos algo increíble. Formamos una familia, veo a todos mis compañeros como hermanos, yo con ellos voy a la guerra y eso me dice que vamos por el camino correcto. Es un proceso que del día uno a hoy mejoramos mucho en funcionamiento y formas”, dijo.

?? "DEJAMOS UNA SEMILLA PARA ALGO MÁS GRANDE"?



Con el orgullo intacto tras la eliminación, Erick Lira aseguró que México?? demostró que puede competir contra cualquiera y que esto es solo el inicio de un camino largo para la selección.?



¿Qué opinas de sus palabras? ?



?? pic.twitter.com/mjoltX3skR — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) July 6, 2026

Finalmente, agradeció el respaldo de la afición: “Creo que se sintieron representados y se van contentos a casa, a pesar del resultado. Hoy termina el sueño mundialista del 2026. Hemos puesto la vara muy alta y debemos sobreponernos a esto”, concluyó.

Johan Vásquez resalta la entrega del equipo

El defensa Johan Vásquez afirmó que el grupo se marcha tranquilo por el esfuerzo realizado frente a uno de los candidatos al título.

“Creo que al final de cuentas era un objetivo de todos. No lo veíamos como algo inalcanzable”, señaló.

El zaguero lamentó que pequeños detalles cambiaran el rumbo del partido: “Hubo pequeños detallitos que pudimos haber estado mejor, pero qué le vamos a hacer. Ya no hay vuelta atrás. Nos vamos tranquilos porque dejamos todo en el campo”, expresó.

También reconoció la calidad del rival: “Perdimos contra un candidato”, agregó.

Sobre la charla en el descanso, explicó que el equipo mantenía la confianza: “Eran cosas positivas, que estábamos a nada. De hecho, cerramos el partido casi empatado en el medio tiempo”, comentó.

Finalmente, recordó que el penal a favor de Inglaterra golpeó anímicamente al equipo: “Nos vino un poquito mentalmente mal el tema del penal, pero pudimos acercarnos de nuevo y no tuvimos suerte”, dijo.

“Tuvimos muchas llegadas. Falta un pequeñito pizco de suerte”, acotó.

Como mensaje final, destacó el papel de la afición durante el torneo: “Se dio cuenta el mundo de quién era México, ya sea como jugador o como afición. Si estamos unidos podemos hacer grandes cosas”, sentenció.

Sigue leyendo:

· Canta y no llores: México luchó hasta el último minuto, pero no pudo contra Inglaterra y se va del Mundial

· Harry Kane, Bellingham y Tuchel destacan triunfo sobre México: “A pesar de tener todo en contra”

· Haaland guia a Noruega a una histórica eliminación de Brasil del Mundial 2026

· Canadá se despide el Mundial de 2026 al ser derrotada por Marruecos

