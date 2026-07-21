Lothar Matthäus revela el interés del Borussia Dortmund por Gilberto Mora

Gilberto Mora es uno de los futbolistas más prometedores de México. El mediocampista mexicano mostró sus cualidades en un torneo de envergadura como la Copa del Mundo de 2026. Lothar Matthäus reveló que en la Bundesliga se aumentó el interés por el futbolista de los Xolos de Tijuana.

En unas declaraciones expuestas para el portal alemán Bild, Lothar Matthäus ventiló que el Borussia Dortmund ya habría dirigido su radar al mediocampista mexicano de 17 años.

“Mora, el mexicano de 17 años, jugó cinco o seis partidos en este Mundial. Es el gran talento de México y ya está en la agenda de muchos clubes europeos. También he oído que el Borussia Dortmund ha extendido sus antenas hacia él”, dijo el exmediocampista alemán.

?? BREAKING: BORUSSIA DORTMUND IS INTERESTED IN 17-YEAR-OLD GILBERTO MORA.



The German club is exploring a move for the Mexican wonderkid who attracted their interest during the 2026 FIFA World Cup. ????



Via @BILD pic.twitter.com/VMlEkiDTcY — All Fútbol MX ?? (@AllFutbolMX) July 21, 2026

Además del aspecto deportivo, Lothar Matthäus resaltó el aporte que le puede dar Gilberto Mora a la Bundesliga, especialmente desde la difusión y la expansión del torneo. Tener al público mexicano al pendiente del campeonato le va a dar mejores ganancias a la competencia.

“Me imagino tener de nuevo a un mexicano en la Bundesliga, también por el marketing. Ciertamente no estaría mal porque México es un país muy futbolero. Si tienes a una joven superestrella como Gilberto Mora, el interés por la Bundesliga en México podría volver a crecer”, agregó.

Gilberto Mora en el Mundial de 2026

En la Copa del Mundo de 2026, Gilberto Mora disputó cuatro partidos. El futbolista de los Xolos de Tijuana vio acción contra las selecciones de Sudáfrica, República Checa, Ecuador e Inglaterra.

El mediocampista de la Liga MX disputó un total de 215 minutos dentro del campo. A pesar de que no pudo aportar acciones determinantes en ofensiva, es un buen primer rodaje para un jugador de su edad. La Copa del Mundo fue un buen termómetro que reafirma las cualidades de Mora.

"No es fácil tener 17 años y ya estar en la Selección de México" ??



Las palabras de Sergio 'Kun' Agüero para Gilberto Mora ? pic.twitter.com/ucZqEkCife — ESPN.com.mx (@ESPNmx) July 15, 2026

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