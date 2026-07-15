Liga MX vs. MLS: Convocatoria oficial con 6 mundialistas y la duda de Messi
El combinado de la Liga MX fue anunciado para enfrentar al de la MLS el próximo 29 de julio en Estados Unidos, pero la duda es si estará Lionel Messi
Encabezados por seis mundialistas de la selección de México, la Liga MX dio a conocer la lista de 28 jugadores que enfrentarán al combinado de la MLS. El esperado duelo se llevará a cabo el próximo 29 de julio en Carolina del Norte, Estados Unidos.
La relación de futbolistas fue revelada por el técnico del equipo mexicano, el argentino Antonio Mohamed. De este grupo, 14 elementos fueron elegidos directamente por el estratega, mientras que 12 llegan como nominados y ganadores del Balón de Oro de la temporada 2025-2026.
Los dos integrantes restantes serán designados por el Comisionado de la Liga MX, Mikel Arriola. Sus nombres se anunciarán tras el arranque del torneo Apertura 2026 este fin de semana. El plantel completo se concentrará para viajar al Bank of America Stadium, casa de las Panteras de Carolina de la NFL.
¿Jugará Lionel Messi?
Por parte de la Major League Soccer, se espera la participación de figuras internacionales como el alemán Thomas Müller y el astro argentino Lionel Messi. Sin embargo, la asistencia del jugador del Inter Miami sigue en duda debido a su reciente participación en el Mundial 2026, que concluye apenas una semana antes del compromiso.
Además de la base mexicana liderada por Israel Reyes, Jesús Gallardo, Erik Lira, Brian Gutiérrez, Gilberto Mora y Armando González, la convocatoria incluye a destacados extranjeros del balompié azteca. Resaltan los mundialistas Willer Ditta (Colombia/Cruz Azul), Brian Rodríguez (Uruguay/América) y Robert Morales (Paraguay/Pumas).
Lista completa de convocados de la Liga MX:
Porteros:
Keylor Navas / Pumas
Nahuel Guzmán / Tigres
Defensas:
Bruno Méndez / Toluca
Wíller Ditta / Cruz Azul
Federico Pereira / Toluca
Nathan Silva / Pumas
Israel Reyes / América
Jesús Garza / Tigres
Richard Ledezma / Chivas
Jesús Gallardo / Toluca
Bryan González / Chivas
Mediocampistas:
Erik Lira / Cruz Azul
Franco Romero / Toluca
Carlos Rodríguez / Cruz Azul
Iker Fimbres / Rayados
Nicolás Castro / Toluca
Brian Gutiérrez / Chivas
Fernando Gorriarán / Tigres
Gilberto Mora / Tijuana
Brian Rodríguez / América
José Paradela / Cruz Azul
Juan Bruneta / Tigres
Kevin Castañeda / Chivas
Delanteros:
Santiago Sandoval / Chivas
Armando González / Chivas
Robert Morales / Pumas
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