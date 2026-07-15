Liga MX vs. MLS: Convocatoria oficial con 6 mundialistas y la duda de Messi

Encabezados por seis mundialistas de la selección de México, la Liga MX dio a conocer la lista de 28 jugadores que enfrentarán al combinado de la MLS. El esperado duelo se llevará a cabo el próximo 29 de julio en Carolina del Norte, Estados Unidos.



La relación de futbolistas fue revelada por el técnico del equipo mexicano, el argentino Antonio Mohamed. De este grupo, 14 elementos fueron elegidos directamente por el estratega, mientras que 12 llegan como nominados y ganadores del Balón de Oro de la temporada 2025-2026.

La Liga BBVA MX presenta al equipo de estrellas que disputará el All-Star Game 2026 ante la MLS. ?? pic.twitter.com/fhxLnmK8eJ — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) July 15, 2026



Los dos integrantes restantes serán designados por el Comisionado de la Liga MX, Mikel Arriola. Sus nombres se anunciarán tras el arranque del torneo Apertura 2026 este fin de semana. El plantel completo se concentrará para viajar al Bank of America Stadium, casa de las Panteras de Carolina de la NFL.



¿Jugará Lionel Messi?



Por parte de la Major League Soccer, se espera la participación de figuras internacionales como el alemán Thomas Müller y el astro argentino Lionel Messi. Sin embargo, la asistencia del jugador del Inter Miami sigue en duda debido a su reciente participación en el Mundial 2026, que concluye apenas una semana antes del compromiso.

¡Listos los representantes de #LaLigaDeLaAfición! ??



Los candidatos al Balón de Oro y los elegidos por Antonio Mohamed conforman el equipo de #LigaBBVAMX para el All Star Game ante la @MLS. ???



Tenemos una cita en Charlotte. ?@voit_mx | #LMXASGame26



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Además de la base mexicana liderada por Israel Reyes, Jesús Gallardo, Erik Lira, Brian Gutiérrez, Gilberto Mora y Armando González, la convocatoria incluye a destacados extranjeros del balompié azteca. Resaltan los mundialistas Willer Ditta (Colombia/Cruz Azul), Brian Rodríguez (Uruguay/América) y Robert Morales (Paraguay/Pumas).



Lista completa de convocados de la Liga MX:

Porteros:

Keylor Navas / Pumas

Nahuel Guzmán / Tigres



Defensas:

Bruno Méndez / Toluca

Wíller Ditta / Cruz Azul

Federico Pereira / Toluca

Nathan Silva / Pumas

Israel Reyes / América

Jesús Garza / Tigres

Richard Ledezma / Chivas

Jesús Gallardo / Toluca

Bryan González / Chivas



Mediocampistas:

Erik Lira / Cruz Azul

Franco Romero / Toluca

Carlos Rodríguez / Cruz Azul

Iker Fimbres / Rayados

Nicolás Castro / Toluca

Brian Gutiérrez / Chivas

Fernando Gorriarán / Tigres

Gilberto Mora / Tijuana

Brian Rodríguez / América

José Paradela / Cruz Azul

Juan Bruneta / Tigres

Kevin Castañeda / Chivas



?? ¡NUESTRO EQUIPO ALL STAR!



La Liga MX presentó a la plantilla de estrellas que enfrentará a la MLS en el All-Star Game 2026. ?



? Aquí están los futbolistas elegidos para representar al fútbol mexicano. pic.twitter.com/NoHds5PwkC — CRACKS MX (@mx_cracks) July 15, 2026

Delanteros:



Santiago Sandoval / Chivas

Armando González / Chivas

Robert Morales / Pumas

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