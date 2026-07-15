Kun Agüero le ofrece consejos a Gilberto Mora

Gilberto Mora es la máxima apuesta del fútbol mexicano. El futbolista de los Xolos de Tijuana solo tiene 17 años y su proyección emociona a los seguidores del balompié azteca. Sergio “Kun” Agüero ofreció sus impresiones y consejos sobre la carrera de Mora.

“Lo primero es que siga de la misma manera y que nada del entorno lo desenfoque de su objetivo. Con 17 años no es fácil debutar y estar en la selección. En lo que debe estar es en apoyarse en su familia y no escuchar por ahí tonterías que dice el entorno, que es muy bueno o que lo halagan tanto. Creo que eso puede ser un problema para él a futuro“, dijo Agüero para ESPN.

"No es fácil tener 17 años y ya estar en la Selección de México" ??



Las palabras de Sergio 'Kun' Agüero para Gilberto Mora ? pic.twitter.com/ucZqEkCife — ESPN.com.mx (@ESPNmx) July 15, 2026

Sergio Agüero tuvo una carrera igual de precoz. El futbolista argentino se marchó de su país en 2006. El “Kun” solo tenía 18 años y el Atlético de Madrid pagó más de $25 millones de dólares por su ficha.

Gilberto Mora ya ha tenido múltiples experiencias de gran peso en la selección mexicana. Desde Mundiales juveniles hasta la Copa del Mundo de mayores de 2026. Mora ha ganado mucha experiencia y el interés de clubes europeos no deja de salir a flote.

“Tiene que centrarse. Lo van a querer en cualquier equipo grande. Tiene que seguir de esta manera. Es muy chico, le queda una carrera muy larga. Esperamos que siga así porque estar con 17 años en la selección de México es algo muy importante”, agregó.

Hasta ahora, Gilberto Mora se mantendría en la Liga MX para el Apertura 2026. No ha surgido algún reporte que lo ponga fuera de los Xolos de Tijuana en el mercado de verano. Sin embargo, esa opción sigue latente. Lo importante es que esto no afecte a la joya del fútbol mexicano.

“Ahora es mantener ese nivel, no cometer errores. Cualquier error que cometas puede hacer que todo se venga abajo y después es difícil remontar la situación”, concluyó.

Gilberto Mora en el Mundial de 2026

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