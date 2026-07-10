¿El salvador de México? Rafaela Pimenta pide calma con Gilberto Mora tras el Mundial



La brasileña Rafaela Pimenta, representante de Gilberto Mora, dejó en claro las cosas dentro del entorno de la joya de la selección de México. La agente afirmó que el jugador de los Xolos de Tijuana tiene una gran calidad, pero advirtió que no es el salvador del país y mucho menos se le debe cargar de presión.



En una entrevista para la cadena TUDN, Pimenta fue contundente sobre el futuro del juvenil:



“Necesita experiencia, como todos los chicos de su edad; necesitan experiencia a base de sus errores. Por esa razón debe ir con calma, día a día”.

?? Rafaela Pimenta habla junto a @julioiba de la experiencia de ser la representante de estrellas como Erling Haaland y joyas como Gilberto Mora ???



?EN EXCLUSIVA por TUDN pic.twitter.com/tq2LWMGC2n — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 10, 2026









El desarrollo de Gilberto Mora con la selección de México



La agente internacional de jugadores expuso que el crecimiento y desarrollo del juvenil mexicano debe ser natural y no a la fuerza.



“Podemos decir que México está en sus hombros; no me parece bien. No porque él no quiera esta responsabilidad, sino porque creo que no necesitamos poner esta presión ahí”, destacó Pimenta.



El plan de su representante para evitar la presión mediática

También señaló el camino que debe seguir la joya de Tijuana para consolidarse: “Tenemos que dejar que vaya paso a paso y así él va a llegar, porque va a cometer errores. Pero, sin duda, se debe confiar en el potencial del jugador y en sus condiciones naturales”.







¿Saldrá Gilberto Mora a Europa? Pimenta frena los rumores



Respecto a las múltiples ofertas de equipos europeos que se han mencionado en el entorno del futbolista, Rafaela Pimenta pidió paciencia. Aclaró que, hasta el momento, no existe nada concreto para el traspaso del mediocampista de Xolos.







El balance de Gilberto Mora en el Mundial 2026



Mora viene de registrar una participación histórica en la Copa del Mundo, donde jugó tres partidos como titular contra República Checa, Ecuador e Inglaterra. Tuvo un gran éxito contra los dos primeros adversarios; sin embargo, contra los ingleses no pudo imponer su estilo ni marcar diferencia en el terreno de juego.



“En la cancha no es un chico”: La madurez de la joya de Xolos



La empresaria reconoció que, aunque Mora aún es muy joven, dentro del campo demuestra una personalidad poco común para un futbolista de su edad.

“A mí me encantó su participación en el Mundial. Me encantaron también los aficionados en relación a él”, confesó.

???????? Gilberto Mora is reportedly expected to move to the Premier League in six months.



His agent, Rafaela Pimenta, has said she will try to sell him for a VERY HIGH PRICE. ?



Which would be the best destination for him? ?? pic.twitter.com/JAIbaZ2kF0 — All Fútbol MX ?? (@AllFutbolMX) July 2, 2026



Para Pimenta, Mora cambia completamente de carácter cuando pisa el césped, dejando atrás al adolescente para convertirse en un futbolista maduro que goza con el balón en los pies:



“Para mí es un chico, pero es un hombre al mismo tiempo. Cuando está en la cancha, no es un chico. Un chico no puede jugar en el Azteca como lo ha hecho. No es posible. Es un hombre en la cancha”, precisó.

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