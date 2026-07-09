De jugar el Mundial 2026 a las aulas: El inesperado logro de Gilberto Mora que felicitó Memo Ochoa

Gilberto Mora, una de las grandes promesas de la selección de México, cambió los botines por los libros. Tras cumplir sus primeros retos mundialistas en la Copa del Mundo de la FIFA 2026, la joya nacional dejó de lado el balón para meterse de lleno a sus deberes académicos y concluir la preparatoria en Tijuana.



Con apenas 17 años, Mora sorprendió al mundo al aparecer como titular del Tricolor bajo el mando de Javier Aguirre en los últimos tres partidos del Mundial ante Chequia, Ecuador e Inglaterra. Este miércoles, el juvenil asistió al Colegio Alemán Cuauhtémoc Hank para graduarse oficialmente como parte del grupo 601.

¡Cumplió sus responsabilidades! ???



Tras su participación en el Mundial, Gilberto Mora celebró otro éxito en su vida: se graduó de la preparatoria en el Colegio Alemán Cuauhtémoc Hank de Tijuana ??? pic.twitter.com/dSAo05nGFj — AS México (@ASMexico) July 8, 2026





Un alumno ejemplar sin privilegios profesionales



El futbolista dejó atrás la fama adquirida en las últimas semanas para acudir a su ceremonia de fin de cursos. Durante el evento, el maestro de ceremonias lanzó una petición especial a los graduados:



“Cuando sean famosos, exitosos o salgan en las noticias, no se olviden de sus profesores”, se escuchó en un video compartido por el propio colegio en sus redes sociales.



A pesar de su estatus como jugador profesional, Mora no tuvo beneficios externos. Cuando las concentraciones con México le impidieron asistir al aula, se puso al corriente mediante trabajos especiales y cursos en línea, logrando terminar con un excelente promedio académico. Además, el mediocampista ya estudia inglés para prepararse ante los retos internacionales que le depara el futuro.



El Viejo Continente y el consejo de Memo Ochoa



Gracias a su brillante rendimiento en el certamen de la FIFA, el canterano de los Xolos de Tijuana ya despierta el interés de equipos en la Premier League y el fútbol español. Al ser menor de edad, su salto a Europa tendría que esperar hasta el mercado invernal.



Por ahora, Mora disfrutará de una semana y media de vacaciones antes de reportar con el club fronterizo bajo las órdenes de Sebastián Abreu, quien continúa la labor de mentoría iniciada en su momento por Juan Carlos Osorio en la Liga MX.

¡Cumpliendo en la cancha y en la escuela! ?



A veces no lo dimensionamos pero Gilberto Mora solo tiene 17 años y se acaba de graduar de la prepa ?



*Ya se había graduado ante Ecuador en 16vos de final pero no le dieron diploma. pic.twitter.com/o7475C0oE8 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) July 8, 2026



Las felicitaciones no tardaron en llegar desde el entorno de la selección. Guillermo Ochoa dedicó un emotivo mensaje a su joven compañero a través de redes sociales:



“¡Felicidades, Morita! Me da mucho gusto verte cumplir otra meta más. El fútbol pasa muy rápido, pero las personas nunca olvidan a quien siempre fue buena persona”, escribió el guardameta.

La respuesta del juvenil reflejó la buena química del vestidor y la notable brecha de 23 años de edad entre ambos: “Gracias don Memo; te quiero”, sentenció la promesa del balompié mexicano.

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