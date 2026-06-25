Gilberto Mora aseguró que México puede ser campeón del mundo

Gilberto Mora, con ese desparpajo que tienen los jóvenes en la actualidad y en donde, después de una actuación con autoridad y sin ese miedo escénico que por décadas cargaron los jóvenes jugadores de México, aseguró después de la victoria sobre Chequia que pueden ser campeones del mundo.

“Mi familia, la verdad es que no he hablado con ellos ahorita, pero estoy seguro de que están muy felices por mí y muy orgullosos del partido que dimos todos. Creo que la selección mexicana está para ser campeona y en la cuestión de Europa, quiero pensar solo en la selección en el mundial, en el poder, seguir teniendo minutos; los que me toquen, voy a dar todo. En un futuro, veremos lo que pase”.

‘LA SELECCIÓN MEXICANA ESTÁ PARA SER CAMPEÓN’ ?



Gilberto Mora, tras la victoria de México sobre Chequia en el Estadio Ciudad de México ??



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Entrevistado en la zona mixta donde apareció después de Mateo Chávez, Mora reveló que todavía no le cae el veinte de lo que vivió en la cancha del Estadio Azteca: “La verdad es que todavía no me cae el 20 de lo que está pasando, pero yo estoy muy contento y muy feliz y no queda otra que seguir trabajando igual como lo venimos haciendo. Creo que vienen buenos rivales que nos pueden tocar y vamos a seguir trabajando para poder seguir en ese camino y queremos seguir avanzando”.

Respecto a lo que está viviendo en la selección de México todavía sin cumplir los dieciocho años, expuso que es un sueño hecho realidad y que quizá todo se vino demasiado rápido, pero que está contento y listo para seguir soñando.

“La verdad, sí lo pensaba, que lo podía lograr, no tan pronto, la verdad, pero ahora que estoy aquí trato de disfrutarlo, de vivir día a día, de dar lo mejor de mí, cuando entro al terreno de juego y la verdad estamos muy contentos de cerrar con tres victorias y con el cero atrás; es muy emocionante para nosotros y vamos a seguir trabajando para que sigamos por ese camino”, destacó el joven jugador del Tricolor.

¿Te imaginabas con convertirte en el futbolista más joven en ser titular con el Tri en Copas del Mundo?



Esto dice Gilberto Mora.



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Mora insistió en que es un sueño lo que está viviendo en el Mundial y con la selección mayor cuando hace poco apenas disputaba el Mundial Sub 20: : “La verdad que para mí es un sueño, hecho realidad, es lo que trabajé siempre, jugar aquí en el Estadio Azteca un Mundial con mi selección; para eso me preparé, para eso soñé y en verdad estoy muy contento, muy feliz por la victoria. Queríamos cerrar con tres victorias en el grupo y gracias a Dios así fue; estamos muy contentos y a pensar en lo que sigue”.

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