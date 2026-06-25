Memo Ochoa en un final que el fútbol y la vida le tenían preparada esta despedida mundialista

Todavía con el cúmulo de emociones a flor de piel, Guillermo Ochoa estuvo a punto de que las lágrimas lo traicionaran en la zona mixta del Estadio Ciudad de México, en donde resaltó que la entrega de la gente no se cambia por nada en una noche memorable contra Chequia.

Con cerca de 18 minutos en el terreno de juego en un escenario mundialista como el Coloso de Santa Úrsula, Memo, vivió todas las emociones que se le vinieron de golpe por el apoyo de los aficionados reunidos en el templo del fútbol mexicano y en donde pidieron su nombre para que apareciera en el terreno de juego y a partir del minuto 77, gozar del apoyo de los aficionados como hace mucho no se había visto.

??? El momento de Ochoa: Nostalgia al máximo en el portero mexicano que se despide de su portería, no oculta su emoción y el equipo festeja con él



? Armand Alejandre #ochoa #mexico #fifaworldcup #futbol #mundial2026 pic.twitter.com/kEk8EqNaKV — MARCA México ?? (@MarcaMexico_) June 25, 2026

Encumbrado en el mismo pedestal de los Horacio Casarín, de los Hugo Sánchez y Cuauhtémoc Blanco, Memo hizo una retrospectiva de ese jovencito que hace 22 años inició una carrera que, al final de cuentas, el saldo fue más que recompensado.

Por esa razón le mandó un mensaje a ese Memo inexperto que llegó hace tiempo a los campos del América con la idea de hacer una carrera y que jamás se imaginó que llegara a los niveles que vivió en la noche del miércoles en su sexto Mundial con la selección de México.

“Que a pesar de las locuras ingenuas o atrevidas o decisiones a veces inconscientes que va a tomar en su carrera, a veces inconscientes, eh, que va a lograr corregir el camino y salir adelante en cada una de las situaciones que siga así, que porque le va a dejar huella a muchos niños, eh, les va a dejar mucha huella, va a dejar huella por los países que pasó y que al final va a tener un final feliz”.

También se refirió a si esperaba esta entrega de la gente ya en el ocaso de su carrera, coreando su nombre, exigiendo su presencia en la portería de la selección de México y demostrando que su paso por el Tricolor no fue en vano, sino que dejó huella, pero que nunca en su mente pasó el retiro, sino que siempre tuvo fijo el objetivo de jugar el sexto Mundial.

“Uno a veces puede planear el retiro, eh, con tiempo atrás, ¿no? Irlo platicando con la gente, con tus clubes, con directivos. El mío, ¿no? El mío y todas mis apuestas y todas las canicas fueron para llegar a este mundial y yo sabía que no iba a ser sencillo cuando supe que era de México, pues había que sacrificar muchas cosas, empujar de muchos lados, ayuda de mucha gente porque no lo hice solo, ¿no?”.

An emotional night at Mexico City Stadium for Guillermo Ochoa ?



The Mexico goalkeeper ? who is at his sixth @FIFAWorldCup ? came off the bench to feature, 22 years on from making his professional debut at the same stadium! ?? pic.twitter.com/vWzmDsC5RN — FIFA (@FIFAcom) June 25, 2026

También dijo que el apoyo de su familia fue clave en todo: “Sin el apoyo, por supuesto, de mi familia y pues requiere mucha constancia, dedicación y muchas veces uno pasa mucha soledad; en este pasé mucha soledad en este último tramo y creo que salí bien recompensado, ¿no?

Finalmente aclaró que esta despedida de la selección de México nunca estuvo planificada: “No estaba planificado ni en la charla ni durante la semana para hoy. Y la vida te lo va acomodando. El escenario se fue acomodando y la vida, el fútbol, me tenían preparado este final de esta despedida y, pues, es que hay que cerrar con broche de oro, ¿no? Toda una trayectoria de más de 22 o 23 años de fútbol. Y bueno, ¿qué más? No puedo pedirle más al fútbol que de mi parte lo he dejado todo, lo he dado todo.

Piel chinita con Memo Ochoa esta noche. ?



Incondicionales, les tenemos #LaReacción de nuestro portero después de momentos tan especiales. #SomosMéxico pic.twitter.com/LwanIOeyVA — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 25, 2026

Me voy vacío, porque le entregué todo en mis equipos, le entregué todo en la selección y con la cabeza en alto, entonces estoy feliz.

El cariño de la gente

¿Memo, tanto se te criticó, tanto criticó la gente, pero hoy el estadio se puso a sus pies?. ¿Hoy te demostró la gente que te quiere mucho?:

“Siempre fueron más los buenos. En todo momento, en todo momento, ¿no?

Memo también dijo que el cariño y apoyo de la gente fue fundamental: “Siempre fue la gente la que destacaba siempre mi carrera o el cariño de la afición por donde pasara, fuera en Francia, cuando madrugaban para ver los partidos”.

If this was it for Memo Ochoa, what a way to go out in Mexico City ?? pic.twitter.com/kRr8WQwNpm — FOX Sports (@FOXSports) June 25, 2026

“Después, cuando me fui a España, también el cariño que tengo a la gente allá, eh, cómo me trataron en Italia, en Bélgica… Mi teléfono estaba explotando de mensajes de todo el mundo y eso es lo más bonito, lo que me llevo, el cariño de toda la gente por donde pasé todos estos años “, concluyó.

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