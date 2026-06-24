Brasil golea a Escocia en el regreso de Neymar y avanza como líder de su grupo en el Mundial 2026

Con un doblete de Vinícius Jr. y un tanto más de Matheus Cunha, Brasil firmó una victoria por 3-0 ante Escocia en el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026, resultado que le permite avanzar como líder de su sector a los dieciseisavos de final del torneo.

El encuentro también estuvo marcado por uno de los momentos más esperados del campeonato: el regreso de Neymar con la selección brasileña después de un largo periodo de ausencia internacional, en un partido donde el equipo dirigido por Carlo Ancelotti mostró solidez y control desde el inicio.

Brasil asegura el primer lugar de su grupo en el Mundial 2026

Con el triunfo ante Escocia, la selección brasileña cerró la fase de grupos con un balance positivo que le permite terminar en la cima de su sector.

El equipo sudamericano confirmó su clasificación a la siguiente ronda del Mundial 2026 sin sobresaltos, respaldado por una actuación colectiva sólida y una defensa que no concedió goles en este último partido.

El resultado se suma a su victoria previa en el torneo, consolidando su condición de candidato en la fase eliminatoria.

El regreso de Neymar con Brasil en un Mundial

Más allá del marcador, la atención se centró en la reaparición de Neymar, quien volvió a vestir la camiseta de Brasil en competición oficial tras más de dos años de ausencia con la selección, desde aquel 17 de octubre del 2023 en el que se lesionó la rodilla durante un duelo contra Uruguay.

Su ingreso al partido representó uno de los momentos más simbólicos del día para la afición brasileña, que esperaba su regreso en el escenario mundialista.

El atacante, que ha atravesado un periodo de recuperación física en los últimos meses, volvió a sumar minutos con Brasil, luego de más de un año y medio de no vestir la verdeamarela, y lo hizo en una Copa del Mundo en la que Brasil busca recuperar protagonismo internacional.

??? ¡NEYMAR DEBUTA EN LA COPA DEL MUNDO 2026! ???



El astro brasileño tiene sus primeros minutos en el Mundial ? con la ? en su espalda.



Vuelve a jugar con Brasil después de varios años ?



? Sigue toda la cobertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026 por Telemundo y Peacock? pic.twitter.com/a9th4pL6On — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 24, 2026

Un Brasil más sólido de cara a los dieciseisavos de final

El equipo dirigido por Carlo Ancelotti mostró un rendimiento estable durante los tres partidos de la fase de grupos, con una estructura defensiva consistente y una ofensiva que respondió en los momentos clave.

La victoria ante Escocia refuerza la confianza del grupo de cara a la fase eliminatoria, donde el nivel de exigencia aumentará considerablemente.

Brasil avanza como primero de grupo, lo que le permite enfrentar a un rival teóricamente más accesible en los dieciseisavos de final del torneo.

Neymar, el foco mediático del cierre de grupo

El regreso del atacante brasileño fue uno de los principales focos mediáticos del encuentro, no solo por su reaparición, sino por lo que representa en el contexto del equipo.

Su presencia en el campo marca el inicio de una nueva etapa dentro del torneo para Brasil, que recupera a uno de sus referentes en el momento clave de la competición.

A falta de conocer su protagonismo en las siguientes fases, su retorno añade una variante ofensiva importante para el conjunto sudamericano.

Brasil se perfila como candidato en la fase eliminatoria

Con el cierre de la fase de grupos, Brasil se mantiene entre los equipos que avanzan con mejor rendimiento al Mundial 2026, disipando las dudas que dejaron en el primer partido, cuando empataron contra Marruecos.

La combinación de resultados, solidez defensiva y el regreso progresivo de Neymar fortalecen la percepción de un equipo que aún tiene margen de crecimiento en el torneo.

El desafío ahora será confirmar ese nivel en los partidos de eliminación directa, donde cada error puede ser definitivo.

Sigue leyendo:

– Así quedó el Grupo B del Mundial: Canadá se cae de la cima, pero clasifica a la siguiente ronda

– Brasil no mirará el partido de Marruecos para evitar distracciones

– ¿Cuáles son los criterios de desempate en el Mundial 2026?