Así quedó el Grupo B del Mundial: Canadá se cae de la cima, pero clasifica a la siguiente ronda

El Grupo B ya se definió. El Estadio BC Place de Vancouver y el Estadio Seattle fueron los escenarios que definieron este grupo en el Mundial 2026. Suiza se queda con el liderato del grupo, Canadá avanza como segundo y Bosnia tendrá que esperar otros resultados.

Bosnia y Herzegovina consiguió un triunfo que se le complicó en el primer tiempo. Con goles de Kerim Alajbegović, Ermin Mahmić y un tanto en contra de Sultan Al-Brake, el conjunto europeo se quedó con la victoria por 3-1 sobre Qatar. El gol del descuento lo concretó Hassan Al-Haidos.

En el segundo encuentro de la jornada Canadá dejó escapar la oportunidad de ser primera de grupo. El conjunto de la Concacaf cayó 2-1 contra Suiza con goles de Rubén Vargas Martínez y Johan Manzambi. El gol del descuento lo consiguió Promise David viniendo desde el banquillo.

Así quedó el Grupo B del Mundial 2026

El líder del Grupo fue la selección de Suiza. El conjunto europeo consiguió dos triunfos y un empate en esta primera ronda. Los suizos terminaron con un diferencial de goles de +4.

El segundo del grupo fue Canadá. La selección de Jesse Marsh cerró esta ronda con un empate, una victoria y una derrota. La goleada contra Qatar le terminó dando el segundo puesto por el diferencial de goles (+5).

Bosnia y Herzegovina consiguió igualar la linea de puntos de Canadá. Sin embargo, el diferencial de goles perjudicó a los europeos (-1). Bosnia deberá esperar la clasificación de los ocho mejores terceros de la fase de grupos.

Qatar se despide del Mundial de 2026 con solo un punto. El conjunto asiático solo pudo sacarle un empate a Suiza, líder del grupo. Con un diferencial de gol de -8 se marcha el conjunto de Julen Lopetegui.

Tabla de posiciones del Mundial 2026

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