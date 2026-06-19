Ismaël Koné cuál es la gravedad de la lesión del futbolista canadiense que conmocionó al mundo

Canadá consiguió una victoria histórica en Vancouver. El conjunto de Concacaf goleó 6-0 a Qatar y se perfila como uno de los posibles clasificados a la siguiente ronda del Mundial. Pero la terrible lesión de Ismaël Koné amarga la celebración de Jesse Marsch y sus dirigidos.

Assim Madibo fue el responsable de esta acción. El futbolista de Qatar fue a pelear un balón dividido. Madibo llegó tarde a la disputa y le propinó una fuerte patada a Ismaël Koné que lo dejó plantado en el suelo. Esta es una de las peores imágenes que ha dejado la Copa del Mundo.

?? ¡Fractura GRAVE y escalofriante de Ismaël Koné que lo deja FUERA del Mundial! Imágenes impactantes que nadie olvidará.



En un partido que Canadá dominaba contra Qatar, una entrada brutal del jugador qatarí Assim Madibo (quien vio roja directa) destrozó la pierna de Koné: tibia? pic.twitter.com/fPZMFOiKdT — Jhonf Fonseca (@Jhonffonseca) June 19, 2026

“Se pudo escuchar el crujido del hueso. Todo el mundo está conmocionado por él, el corazón se nos rompe. Estábamos devastados cuando sucedió, pero tuvimos que encontrar la manera de mantener la concentración. Sabíamos que Ismaël quería que termináramos el trabajo”, dijo Jesse Marsch tras el partido.

Ismaël Koné tuvo que ser retirado en camilla, con oxígeno y su pierna completamente inmóvil. Koné tuvo las fuerzas suficientes de despedirse del público en medio de su delicada situación. Los reportes indican que el mediocampista canadiense sufrió una fractura de tibia y peroné en su pierna izquierda.

Ismaël Koné



As I initially had suspected and feared, Canada’s Koné is confirmed to have suffered a fracture of the fibula and tibia of his left leg.



He is reportedly undergoing surgery now.



I wonder if this is a possible pathological fracture, specifically of the tibia.



This? https://t.co/J7YAIYHNx9 pic.twitter.com/uDT3DTAsdF — Jesse Morse, M.D. (@DrJesseMorse) June 19, 2026

El futbolista del Sassuolo tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y comenzar con el proceso de recuperación. Se estima que Koné esté fuera de las canchas durante 4 o 5 meses. Todo dependerá de su evolución.

“Vi su pierna. Vi que algo no estaba bien e inmediatamente le pedí al cuerpo médico que entrara lo más rápido posible. Lo vamos a extrañar, tiene ese factor X que nuestro equipo realmente necesita”, dijo Stephen Eustáquio, capitán de Canadá.

??? Understand Canada midfielder Ismael Koné has suffered fractured fibula and tibia fracture as well.



He’s now in the hospital with his mother Suzanne, supporting ahead of surgery.



Koné could be out for 4-5 months, World Cup over.



Madibo went to apologize in dressing room. pic.twitter.com/6ZcfzlmpXN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 19, 2026

Dedicatoria inmediata a Ismaël Koné

Ismaël Koné fue reemplazado en el partido por Nathan Saliba. Con pocos minutos dentro del campo, Saliba marcó el 4-0 parcial del partido. El futbolista canadiense tomó la decisión de dedicarle este gol a Ismaël Koné. El futbolista del Sassuolo se despide de la Copa del Mundo de 2026.

¡UN GOL ESPECIAL!



Saliba encuentra la red para Canadá y la dedica a su compañero de equipo lesionado Ismaël Koné. pic.twitter.com/0IoIRpnN2O — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 18, 2026

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