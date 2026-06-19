Mundial 2026: resultados de ayer, 18 de junio y los partidos que podrás ver hoy, 19 de junio
México selló su pase a la siguiente ronda de la Copa del Mundo. Hoy juega Brasil, Estados Unidos y la golpeada Paraguay
Continua la actividad en el Mundial de 2026. Los anfitriones, México y Canadá, aprovecharon la localía para conseguir importantes victorias. Es el turno de Estados Unidos y la dudosa Brasil de Neymar Jr.
El Grupo A tiene a su primera selección clasificada a dieciseisavos de final. México venció por la mínima a Corea del Sur en el Estadio Guadalajara. El Tri ya está en la siguiente ronda gracias al gol de Luis Romo.
República Checa y Sudáfrica repartieron puntos en el Estadio Atlanta. Michal Sadílek y Teboho Mokoena fueron los autores de los goles. Ambos llegaran a la ultima fecha con opciones de clasificar.
Por el grupo B Canadá obtuvo su primera victoria en la historia de los Mundiales. El Estadio BC Place de Vancouver presenció el triunfo canadiense 6-0 sobre Qatar. Jonathan David marcó un triplete.
El segundo duelo de este grupo fue una cómoda victoria de Suiza 4-1 sobre Bosnia y Herzegovina. Los suizos están empatados con Canadá en el primer puesto gracias a la victoria obtenida en el Estadio Los Ángeles.
Partidos del Mundial 2026 para hoy, 18 de junio
Esta será una jornada de muchos partidos interesantes. Estados Unidos buscará sellar su boleto a la siguiente ronda en el Estadio Seattle. El rival será Australia, selección que viene de sorprender a Turquía en el debut.
El siguiente duelo por este grupo D lo protagonizarán Paraguay y Turquía. Este es un partido de dos selecciones que llegan golpeadas y sin puntos. Este duelo se jugará en el Estadio San Francisco Bay Arena.
En esta jornada también se desarrollarán los dos partidos del Grupo C. Brasil se medirá a Haití en el Estadio Philadelphia con la intención de limpiar su imagen; Marruecos, que le sacó un empate a la Canarinha, intentará reafirmar su buen momento ante Escocia en el Gillete Stadium.
Horarios y transmisiones de los partidos de hoy, 19 de junio
Estados Unidos vs. Australia
Horario en Estados Unidos: 15:00 horas ET y 12:00 horas PT.
Transmisión en Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
Escocia vs. Marruecos
Horario en Estados Unidos: 18:00 horas ET y 15:00 horas PT.
Transmisión en Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
Brasil vs. Haití
Horario en Estados Unidos: 20:30 horas ET y 18:30 horas PT.
Transmisión en Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
Turquía vs. Paraguay
Horario en Estados Unidos: 23:00 horas ET y 20:00 horas PT.
Transmisión en Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
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