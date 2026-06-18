Mundial 2026: Alejandro Fernández, Fher de Maná y Speitzer celebran el pase de México

La victoria de México sobre Corea del Sur (1-0) no solo significó su segundo triunfo en el Mundial 2026, también encendió la euforia entre los aficionados y reunió a varias figuras del espectáculo en las gradas de Guadalajara. El conjunto mexicano, con gol de Luis Romo al minuto 49, aseguró su pase a la siguiente fase y desató una celebración que trascendió lo deportivo.

Entre la marea de seguidores que se dieron cita para alentar a la selección, destacó la presencia de reconocidos artistas nacionales. El cantante Alejandro Fernández fue captado en el estadio, disfrutando del ambiente y mostrando con orgullo una camiseta con la leyenda “Soy México”.

A través de sus historias de Instagram, compartió su emoción y celebró con entusiasmo el gol que selló la victoria.

Otro momento memorable lo protagonizó Fher, vocalista de Maná, quien se volvió viral al aparecer en el terreno de juego antes del pitido inicial. El músico fue el encargado de realizar el tradicional lanzamiento de moneda, y su sola presencia provocó una ovación inmediata del público.

Cabe recordar que Maná también participó en la ceremonia inaugural del Mundial en México, lo que generó una oleada de comentarios positivos entre los asistentes.

El actor mexicano Alejandro Speitzer tampoco quiso perderse el encuentro. En un video difundido en redes sociales, se le vio visiblemente emocionado, sumándose al apoyo incondicional a la selección tricolor.

En cuanto a la posible presencia de artistas surcoreanos, diversos medios locales mencionaron nombres como Oh Hayoung (Apink), Karina y Winter (aespa), Kwon Eun-bi (ex IZ*ONE), Lee Seung-hoon (WINNER) o la modelo Song Hae-na. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, no se contaba con imágenes o registros que confirmaran su asistencia al estadio.

Con este resultado, México se afianza como líder del Grupo A y encara su próximo compromiso con optimismo. El miércoles 24 de junio se medirá ante la República Checa, en un duelo que definirá su camino en el torneo.

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