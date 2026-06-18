Karina Banda hace denuncia sobre la situación de México en medio del Mundial 2026

Durante la emisión del programa “Desiguales”, de Univision, Karina Banda usó dicha plataforma para abordar los recientes enfrentamientos entre autoridades policiales y grupos de protesta social en las inmediaciones del Estadio Azteca, en México, en pleno desarrollo del Mundial de Fútbol.

La conductora criticó la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum y la estrategia del gobierno para proyectar una imagen de estabilidad que, según ella, oculta la verdadera situación del país.

¿Qué más dijo Karina Banda?

Banda señaló que la falta de diálogo previo es la raíz del conflicto. Además, puso el foco en una situación particularmente indignante en Nuevo León, su estado natal.

Karina denunció que en Monterrey se instalaron vallas para tapar las zonas de extrema pobreza en las rutas principales, con el fin de que los visitantes internacionales no percibieran la realidad de la desigualdad.

En medio de la transmisión del programa, la conductora se mostró indignada con la situación y expresó su descontento con la gestión de la mandataria y su falta de resolución ante este conflicto.

Mencionó que los manifestantes fueron reprimidos y también mencionó que “la realidad no se puede maquillar”. En lugar de gastar recursos en ocultar la pobreza, consideró que deberían destinarse a ayudar a quienes realmente lo necesitan .

Mientras el equipo mexicano disputa sus partidos, diversos colectivos, incluyendo maestros, familiares de desaparecidos y grupos indígenas, han aprovechado la coyuntura para visibilizar sus demandas. Estos grupos han denunciado la situación social actual y las desapariciones, generando bloqueos y enfrentamientos que contrastan con la fiesta deportiva .

Después de las declaraciones de Banda, diversos usuarios en las redes sociales se posicionaron a favor de sus palabras y replicaron su mensaje.

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