Karina Banda presume inesperado encuentro con Sofía Vergara en Miami

Vaya revuelo causó la conductora mexicana Karina Banda con su más reciente publicación en redes sociales. Y es que además de cautivar con un modelito de impacto, sorprendió al aparecer posando junto a la estrella de Hollywood Sofía Vergara. ¿Cuál fue el motivo de su encuentro y qué fue lo que ocurrió? Sigue leyendo para enterarte.

Siempre dispuesta a mantenerse en contacto con sus seguidores más fieles a través de las plataformas digitales, la presentadora de “Desiguales” recurrió a su cuenta de Instagram para compartir un carrusel de imágenes en donde dio una mirada inédita a la velada que vivió junto a la marca “Toty”.

El evento destacó por ser un espacio de networking y celebración del empoderamiento femenino, dos elementos clave dentro de la marca fundada por la colombiana Sofía Vergara.

Fue justamente la presencia de dicha estrella en una de las fotografías de Karina Banda que generó revuelo entre su comunidad digital de casi un millón de seguidores: “Bellas”, “Sigue cumpliendo tus metas mi Kari, esto es sólo el inicio” y “Cada vez te admiro más”, son algunas de las reacciones que se generaron en la red.

Por su parte, Karina Banda optó por compartir una emotiva reflexión en la que se dijo honrada de formar parte del grupo de mujeres que se dieron cita en el importante evento.

“Una noche inolvidable en la que comprobé el mujeron que es @sofiavergara en TODOS LOS SENTIDOS”, comenzó su mensaje la estrella de la pantalla chica. “Me emocioné de tenerla tan cerquita, tan real, divertida, humana, sencilla, hermosa, talentosa y podría seguir la lista”, añadió.

La famosa de 37 años finalizó su mensaje haciendo mención de una de las cualidades que más admira de la colombiana: la lealtad hacia su equipo de trabajo.

“La última foto del carrusel es con @soniamarquezmakeup que ha maquillado a Sofia desde que empezó a trabajar en Univision y comenzó su carrera en Estados Unidos, pueden creer que la sigue maquillando después de tantos años y de la distancia. Cuando Sofia tiene un evento importante la llama a Ella, wow!“, detalló.

