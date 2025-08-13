Karina Banda rompe el silencio sobre la pérdida de su bebé con Carlos Ponce

La conductora mexicana Karina Banda abrió su corazón y se sinceró sobre uno de los procesos más difíciles en su vida: la lucha para poder convertirse en madre. En medio de los mensajes de apoyo que ha recibido tras revelar su duro proceso para tener un hijo con su esposo, Carlos Ponce, la famosa reflexiona sobre esta experiencia en una nueva entrevista.

Durante la transmisión del programa “Desiguales” donde se habló sobre la reproducción asistida, Karina Banda contó que la realidad de este procedimiento es muy distinta a como ella lo imaginó: “Parte del error que cometí fue dar por hecho que iba a ser mamá y que me iba a embarazar“, declaró durante el show.

“Uno piensa que si el doctor ya está haciendo el tratamiento me van a transferir al bebé y todo va a estar bien. Y cuando no es el resultado que esperas, te das cuenta de que la voluntad es de Dios y por más que venga un doctor y te implante un embrión, si no es el momento, no va a ser“, complementó.

Asimismo, la estrella de la pantalla chica habló como nunca antes sobre la pérdida de un embarazo que vivió hace unos meses: “Pensé que cuando me transfirieron mi primer embrión que ya, dije que ya había quedado embarazada y que de ahí todo iba a estar bien. He platicado poquitos detalles, y sí es fuerte ver un resultado positivo y luego enterarte que no”, recordó.

Esta amarga experiencia la ha hecho replantearse el significado de la maternidad, así como tener una profunda conciencia sobre aquellas madres que perdieron algún hijo.

“El Día de las Madres me pegó muy fuerte. Pensé en todas las mamás que han perdido sus bebés. Pensé en quienes sueñan con ser mamás y no han podido (…) Viví un Día de las Madres muy diferente, pero ya estoy tranquila y me hacía falta tomarme una pausa“, dijo sobre la celebración del pasado 10 de mayo.

Y debido al golpe emocional que sufrió, Karina Banda se enfrentó a una parte de sí misma que no conocía: “Lo que más me pegó es que dejé de ser yo. Me estaba poniendo un poco grosera en el trabajo y decía: ‘Esta no soy yo’“, dijo para concluir.

No obstante, hoy reconoce que esta montaña rusa de emociones es parte de su proceso de sanación, razón por la que se apoya de sus seres queridos y círculo cercano para poder afianzarse en su nueva realidad.

