Carlos Ponce y Karina Banda celebran juntos importante logro de Sienna, la hija del actor

El matrimonio de Carlos Ponce y Karina Banda está de manteles largos por su aniversario de bodas, pero también por el reciente logro académico de Sienna, la hija de él, quien ya concluyó la universidad.

Por medio de un video, que compatió en su cuenta de Instagram, el actor y cantante no pudo evitar expresar su gran orgullo por lo hecho por su hija, quien es una de sus más grandes inspiraciones en esta vida.

“Ayer cruzaste ese escenario con un título de licenciatura en la mano, pero lo que realmente cargaste fue el peso de cada momento duro que empujaste para llegar allí. Te has enfrentado al dolor, la duda y el silencio de aquellos que no te entendían, y aún así, seguiste adelante con gracia. Eres la definición de resistencia: fuerte, incansable y profundamente compasiva”, se lee en un fragmento de las palabras que le dedicó a Sienna.

Carlos Ponce concluyó su mensaje expresando su orgullo por la gran mujer que es hoy en día y la forma en que se ha desarrollado.

“Lo que me hace sentir orgulloso no es solo tu título, es la mujer en la que te has convertido a través de la lucha. Das más de lo que recibes. Te encanta cuando no te devuelven. Y te levantas cuando la mayoría se rompe. Hemos pasado por la tormenta juntos. He visto tu fuerza cuando te costó todo, y tu amabilidad cuando habría sido más fácil cerrarlo. He sentido tu dolor – porque ningún padre quiere ver sufrir a su hijo – y ahora siento tu triunfo como si fuera mío”, continuó.

Además de él, Karina Banda, su pareja, también tuvo unas palabras para su hijastra, a quien reconoció por su gran labor y su don de gente.

“Lo lograste Sienna y ahora ayudarás a otros a encontrar su camino también. Estamos muy orgullosos de haber presenciado cada paso de tu viaje. Te queremos”, le dedicó la presentadora de ‘Desiguales’ en la zona de comentarios de la publicación de Ponce.

