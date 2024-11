Karina Banda casi se pierde la boda de Migbelis Castellanos

Vaya momento vivió la presentadora de televisión Karina Banda durante la boda de su amiga y compañera de trabajo Migbelis Castellanos, quien se juró amor eterno frente al altar con el empresario Jason Unanue el pasado 23 de noviembre. ¿En qué consistió dicha anécdota? Aquí te lo contamos.

En una inesperada publicación de Instagram, la conductora del programa “Desiguales” narró el momento de incertidumbre que vivió horas previas al casamiento de su co-presentadora, pues creyó que no lograría llegar al evento.

¿La razón? Karina Banda decidió someterse a un tratamiento de belleza que la hizo retrasarse y casi perderse el emotivo enlace matrimonial: “Solo a mí se me ocurre hacer esto, y claro, me vi canas y le pedí a Gustavo que me pintara el pelo. Gus, métele turbo”, contó desde sus redes sociales.

Para sorpresa de la famosa, la ola de contratiempos no se detuvo ahí. Y es que además de tomarse más del tiempo necesario en su arreglo, la mexicana no contó con que el sitio de la ceremonia estaría en un sitio alejado que multiplicó la espera dentro de su traslado.

“Vamos camino a la iglesia, pero me acabo de dar cuenta que era a una hora de distancia de donde estábamos nosotros“, contó a sus seguidores. “Ya no vamos a llegar a tiempo, vamos a llegar creo que a la mitad, ¿ven? Por eso es importante que revisen las direcciones de la invitación“, añadió.

Sin embargo, horas más tarde, Karina Banda mostró que lo que comenzó como un día lleno de inesperados tropiezos concluyó con una celebración por todo lo alto. En algunos fragmentos del video que colocó en su perfil, se le ve disfrutando de la fiesta junto a sus compañeras Adamari López y Amara La Negra.

Para finalizar su travesía, Banda compartió un emotivo mensaje dirigido a la feliz pareja, deseándoles lo mejor en el nuevo capitulo de su vida: “Migbelis y Jason muchas felicidades por esta unión, por una boda tan hermosa y por la bella familia que han formado. Gracias por hacernos parte de este día tan especial”, indicó.