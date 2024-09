Karina Banda reveló que acudió a terapia por “tóxica”

Cada vez son más las confesiones que se hacen a través del programa de Univision, “Desiguales”, y en esta ocasión fue turno de Karina Banda de mostrarse vulnerable al hablar de un difícil obstáculo que tuvo que superar en su vida amorosa.

Y es que si bien la mexicana actualmente se encuentra felizmente casada con el actor Carlos Ponce, hubo una temporada en su vida durante la que le era difícil no ser “tóxica”.

“Yo era extremadamente tóxica hasta que mi terapeuta me dijo: ‘La única que va a vivir una vida miserable eres tú’. O paras y confías ¿o qué estás haciendo ahí?’ Ahí me entró el click“, contó ante sus compañeras conductoras.

De acuerdo con Karina Banda, algunas de sus actitudes “tóxicas” iban desde cuestionar la actitud de sus parejas, hasta analizar los mensajes de texto que compartían.

“Yo era así: ‘ay, me puso ‘OK’, no me dijo ‘te amo’“, relató la famosa. “Ya no me ama, ya no quiere estar conmigo. ¿Me va a terminar? Entonces todo el día estaba yo pensando en eso“, añadió.

Sin embargo, gracias a la ayuda de terapia y una mejor comunicación, la compañera de Adamari López, Migbelis Castellanos, Amara la Negra y la Dra. Nancy informó que esto ha quedado en el pasado: “Yo ya lo superé (…) Qué ridícula que yo hacía estas cosas”.

Por su parte, el resto de conductoras y la influencer invitada Imaray Ulloa, conocida como “la tóxica”, no perdió la oportunidad de bromear al respecto, diciendo: “Mujer que no es tóxica, mujer que no está cien por ciento enamorada”, señaló.