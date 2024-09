Karina Banda denuncia estafa tras rentar casa para sus vacaciones

La presentadora Karina Banda, quien está casada con Carlos Ponce, compartió en uno de los shows de ‘Desiguales’ detalles de la pésima experiencia que pasó durante unas vacaciones, luego de que la casa que alquiló por medio de Airbnb no era, ni cerca, lo que ella pudo llegar a imaginar, lo que provocó que se sintiera estafada.

Su testimonio lo compartió, luego de que Migbelis Castellanos y Amara La Negra se sinceraran sobre las amargas experiencias que les tocó vivir en la famosa plataforma de hospedaje, por lo que ella no se quiso quedar atrás y también compartió su testimonio.

Aunque no aclaró si esa pésima experiencia la vivió estando en compañía de Carlos Ponce, Karina Banda sí destacó que ha sido la casa más sucia y desordenada que había visto en su vida como clienta de Airbnb.

“A mí me estafaron. Llegamos al Airbnb, me he quedado en otras ocasiones, y todo había sido espectacular en otras propiedades, pero llegamos y había comida echada a perder en el refrigerador, las sábanas estaban sucias, el baño estaba sucio y cuando digo sucio, es sucio”, compartió la bella mexicano al inicio de su intervención.

A continuación compartió que llegó a la conclusión de que su anfitrión no solo usaba esa casa como un negocio de rentas vacacionales, sino que todo parecía indicar que en realidad era la casa donde solía dormir, siendo esa, quizá, la razón por la que todo estaba tan sucio y fuera de su lugar.

“Te podías dar cuenta que la persona que lo rentaba vivía ahí y, literalmente, echó tres playeras en una mochila y se salió para que entráramos nosotros. Obviamente en cuanto me acosté dije: ‘Yo aquí no me puedo quedar’ y nos fuimos”, relató Karina.

A continuación detalló que el host la llamó para disculparse por las condiciones en las que les entregó el inmueble y que lo mandaría a limpiar, pero ella ya había tomado una decisión y era no quedarse ni un minuto más ahí.

“El host me contacta y me dice: ‘Puedo ir mañana a limpiar, puedo mandar a alguien a que limpie’. Le dije: ‘Lo siento mucho, ya no lo quiero’ y sí me devolvieron todo mi dinero”, concluyó la talentosa Karina Banda al término de su triste, pero muy enriquecedora anécdota.

