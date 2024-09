Destruyen casa que Amara La Negra tenía en Airbnb

La presentadora Amara La Negra, a quien vemos de lunes a viernes en ‘Desiguales’, se sinceró en el show de Univision sobre la pesadilla que vivió con una de sus propiedades en República Dominicana, la cual fue destrozada por unos huéspedes de Airbnb.

La mamá de SuMajestad y de SuAlteza habló sobre este tema, mientras de fondo proyectaba imágenes de los destrozos que sufrió su hogar, cuyos daños fueron bastantes.

“Yo que tengo propiedades en República Dominicana para Airbnb. Me ha ido súper bien, pero sí tuve un caso donde llegaron unos extranjeros de Nueva York. Me acabaron con el apartamento, tiraron habichuelas, frijoles rojos en las paredes, los empapelados llenos de sangre. Me rompieron todos los botones de la lavadora, la secadora, del toilet”, compartió la también empresaria.

A continuación detalló que el actuar de sus huéspedes no fue una casualidad, sino que se trató de una venganza, pues los recriminó por meter 13 personas al apartamento, cuando la capacidad de este era para tan solo 4 huéspedes.

“Lo hicieron como una venganza porque eran solamente para cuatro personas y un día, cuando yo voy a revisar porque vi demasiados carros afuera, habían 13 personas adentro del apartamento, niños chiquitos y de todo. Un desastre”, se dijo resignada mientras era apoyada por sus compañeras de emisión.

Aunque Amara narró con lujo de detalle todo lo que le pasó, las imágenes son todavía más fuertes de lo que alcanzó a decir con palabras.

Afortunadamente para ella se trató de un caso aislado y todo quedó en solo una experiencia bastante desagradable.

Sigue leyendo:

Jennifer Lopez ya habría encontrado su mansión de soltera

Michael Jordan se niega a malvender su mansión ‘maldita’ en Illinois

Kevin Spacey intenta impedir la venta de su mansión de Baltimore

Enrique Ponce, ex de Paloma Cuevas, se va de casa de su actual pareja