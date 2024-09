Karina Banda derrocha sensualidad en un mini vestido

Fiel a su promesa de mantenerse concertada con su público y de dar una probadita de su día a día, la presentadora de televisión Karina Banda realizó una publicación a través de redes sociales en las que no solo mostró el detrás de escena de su programa, también regaló taco de ojo gracias a su look. ¿En qué consistió? Aquí te contamos los detalles.

Desde su perfil oficial en Instagram, la conductora de “Desiguales” publicó un carrusel de imágenes que protagonizó enfundada en un diminuto vestido digno de pasarela que evidenció sus atributos.

Se trató de una ajustada pieza en color negro con escote pronunciado en “V” y una falda abultada que resaltó su figura de “reloj de arena”, así como sus torneadas piernas, producto de sus intensas rutinas de ejercicio.

Para acompañar su look, Karina Banda añadió unos tacones en color blanco con pulsera al tobillo y aplicaciones de brillantes. Además, accesorios dorados y un maquillaje y peinado naturales permitieron que su belleza se volviera la protagonista del show.

Karina Banda no perdió la oportunidad de hacer brillar su personalidad humorista por medio de la leyenda de su post, donde bromeó sobre la cantidad de fotografías que se toma antes de encontrar la imagen “perfecta”.

“Mi última foto lo dice todo, esto de posar para las fotos no es cosa fácil, así que por si las dudas, me toman 100 (…) Ah y esa risa es de nervios por no saber que más hacer”, es el mensaje con el que la mexicana desató una ola de comentarios positivos por parte de su comunidad digital.

“Que linda con ese vestido, te ves preciosa”, “Creo que todas somos así, Kari. Siempre buscando la foto perfecta”, “Te ves muy bella y el vestido te queda hermoso”, “La muñequita de Univision” y “Siempre la reina del estilo”, son algunos de los comentarios que se leen en la red.