Karina Banda revela que se operó las orejas tras fuertes insultos que recibió: “Me decían Dumbo”

La presentadora mexicana Karina Banda, quien en la actualidad forma parte de ‘Desiguales’, se sinceró con sus compañeras de emisión tras la cirugía a la que se sometió luego de que fuera víctima de bullying.

Karina detalló que decidió operarse las orejas a causa de las burlas de las que fue víctima desde chiquita, en donde le decían cosas horribles en relación a su aspecto físico.

“Les voy a contar mi historia. Yo me operé las orejas. Desde chiquita me hacían como mucho bullying”, inició contando la presentadora.

A continuación compartió que conforme fue creciendo su problema se fue haciendo más evidente, incluso durante su adolescencia le dijeron que se parecía a Dumbo, el famoso elefante de Disney, lo que la afectó directamente en su seguridad.

“Fue, cuando ya estaba un poco más grande, como de 13 ó 14 que mis orejas eran así un poquito como Dumbo. De hecho me decían Dumbo, me decían cosas horribles. Ahí fue cuando comencé a sentirme insegura”, se sinceró.

Tras pasar su infancia y su adolescencia recibiendo todo tipo de comentarios desagradables, Karina Banda finalmente ingresó al quirófano antes de los 20 años y ahí su vida cambió por completo.

“Hasta los 18,19 me hice la cirugía y, honestamente, fue algo que me hizo sentir mejor. Siento que me ayudó con mi autoestima y creo que era algo necesario para mí. Fue algo que me ayudó mucho en mi autoestima”, continuó.

Detalló que hubo una etapa en su vida en la que jugó mucho con su cabello con el fin de lograr que este cubriera sus orejas y así reducir el impacto de las burlas.

“Me sentía muy insegura de mis orejas y siempre me soltaba el pelo o me las amarraba con el cabello”, contó la presentadora, quien hoy está más que contenta de la persona en la que se convirtió.

Esta no es la primera vez en que Karina Banda habla de este tema, pues ya en el pasado lo había hecho cuando formó parte de ‘El Gordo y La Flaca’.

