Migbelis Castellanos dedica emotiva felicitación a Karina Banda por su cumpleaños

La conductora Migbelis Castellanos conmovió a su comunidad digital y seguidores más fieles con la emotiva felicitación que dedicó a su amiga y compañera de “Desiguales”, Karina Banda, quien recientemente celebró su cumpleaños número 37.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la venezolana colocó un carrusel de imágenes con el que dio una mirada a algunos de los momentos más memorables que ha vivido junto a la mexicana.

Dicha publicación dejó ver a ambas presentadoras en diversas etapas de su vida: desde el día que se conocieron y compartieron pantalla por primera vez, hasta divertidas selfies y videos en el detrás de escena del programa que conducen.

A la par de su archivo audiovisual, Migbelis Castellanos añadió un mensaje en el que reflexionó sobre su amistad con Karina Banda y listó las cualidades que además de hacerla una gran persona, la han convertido en alguien importante en su vida.

“Soy bendecida de contar con el privilegio de hacer amistades reales en el trabajo. A Kari la conozco desde diciembre 2018 (última foto)”, comenzó la ex reina de belleza. “De ella he admirado que ‘she cares’. Le importa mucho los detalles, el contenido de nuestro trabajo, le importa vivir con propósito”.

Incluso, Migbelis confesó que: “Fue la primera persona fuera de mi circulo familiar en conocer a mi bebé. En el hospital, con dos días de nacido. A ese nivel es la confianza y la comodidad que he sentido con ella. Se fue de concierto con mi mamá y ella opina lo mismo. Vive para servir”, destacó dentro de su relato.

En su día especial, Karina Banda fue celebrada por sus logros y cualidades: “Hoy en tu cumpleaños quiero resaltar las cosas bonitas de ti, decirte que me alegra mucho verte vivir a plenitud el presente, probando cosas nuevas, sintiéndote como lo que eres; una mujer hermosa y muy exitosa (…) Feliz vuelta al sol wey. Que seas muy muy feliz siempre. I love you”, finalizó la también influencer.

Karina Banda y su respuesta al mensaje de Migbelis Castellanos

No pasó mucho tiempo antes de que la festejada diera respuesta al mensaje de la venezolana, y lo hizo con su propia dosis de cariño y agradecimiento.

“Te amo mucho, gracias por estar ahí en mis momentos más difíciles, por acompañarme en uno de los procesos más duros de mi vida“, confesó la esposa de Carlos Ponce.

La famosa de 37 años explicó que uno de esos momentos fue la reciente pérdida de su embarazo: “Contigo compartí mi primer prueba de embarazo y aunque celebramos juntas también te tocó ayudarme a sanar. Te quiero mucho y me hace tan feliz llamarte amiga y verte viviendo los mejores momentos de tu vida”, compartió.

