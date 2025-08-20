window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Migbelis Castellanos presumió su abdomen plano a solo unos meses de dar a luz 

La presentadora de “Desiguales” dio cátedra de estilo y sensualidad con el modelito que portó para la más reciente transmisión del programa

Migbelis Castellanos

Migbelis Castellanos mostró su figura de impacto, resultado de su disciplina en el ejerció y compromiso con buenos hábitos de alimentación. Crédito: Mezcalent

Avatar de Pilar del Castillo

Por  Pilar del Castillo

Vaya revuelo causó la presentadora de televisión Migbelis Castellanos luego de recurrir a su cuenta oficial de Instagram con una publicación que dejó en evidencia su abdomen plano y figura torneada, a tan solo unos meses de haberse convertido en madre. ¿Cómo reaccionó el público? Sigue leyendo para enterarte.

Como ya es costumbre, la conductora de “Desiguales” se dio a la tarea de dar una mirada a detalle del sensual look que usó en la más reciente transmisión de la producción de Univision, en donde comparte pantalla con Adamari López, Karina Banda, Amara La Negra y la Dra. Nancy.

En esta ocasión se trató de un conjunto de maxi falda y top a juego en un color moca mousse, perfecto para la transición de la temporada verano-otoño. Además de su selección asertiva en cuanto a tono, Migbelis Castellanos sorprendió por la despampanante silueta de reloj de arena que destacó gracias a su atuendo.

Y es que el corte ceñido de las prendas, así como los detalles de hombro asimétrico y abertura inferior acentuaron su diminuta cintura, resultado de su disciplina en el ejercicio y la alimentación.

Unas fotos de ayer sin retoques ni filtros porque @chrisbilancieri ya está experto con su cámara lol. La última foto es mi fav”, escribió la famosa para acompañar el carrusel de imágenes que a solo unas horas de salir a la luz ya había desatado una ola de piropos a su favor.

Dentro de los halagos que hicieron acto de presencia en la sección de comentarios bajo el post, se encuentran: “Muy linda como siempre”, “Toda una modelo”, “De verdad que ser madre te tiene más espectacular de lo que siempre has sido”, “Tú eres bonita con o sin filtro”, “Tanta belleza no necesita filtro” y “La mamacita más linda”, por mencionar algunos.

