Migbelis Castellanos habla sobre los retos que ha vivido en el posparto

ARALa presentadora de televisión Migbelis Castellanos decidió abrir su corazón una vez más y compartir una mirada a lo que han sido sus últimos meses tras la llegada de su primogénito junto al empresario Jason Unanue. Y aunque esta confesión le valió algunas críticas del público, la famosa salió a defenderse con un contundente mensaje. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

Durante el más reciente episodio de “Desiguales”, la venezolana reiteró su discurso de no romantizar la maternidad a pesar de las críticas que este ha traído consigo. Y es que según lo dicho por la estrella de la pantalla chica, sus redes sociales se han llenado de señalamientos por presuntamente “quejarse” de las responsabilidades que ser mamá trae consigo.

Sin embargo, Migbelis Castellanos se defendió de forma contundente al declarar: “He recibido mensajes de gente en mis redes sociales donde me dicen: ‘Ay, pero qué horror pareciera que todo el tiempo te estás quejando de tu maternidad’. No señores, cuando uno habla de lo que uno está atravesando, de lo que uno está viviendo, uno lo hace para poder humanizar este tipo de temas y no romantizarlos“.

La compañera de Adamari López y Karina Banda argumentó que no todo es color de rosa dentro de la maternidad y esta realidad es la que quiere compartir con sus seguidores en redes sociales.

“A lo mejor usted en su mente ha pensado que cuando una mujer da luz, le entregan el hijo, salen destellos de estrellitas, salen luces brillantes, uno se pega al niño y todo es mágico (…) No. Los senos sangran, hay mucho dolor, uno se quiere quejar, uno quiere ir al baño a llorar“, sentenció.

En su caso, el nacimiento de su hijo se trató de la bienvenida a una nueva realidad en la que su persona pasó a segundo plano: “Yo simplemente vi a una criatura por la cual ahora tengo que cambiar todos mis horarios. Tengo que amanecer, madrugar, el cansancio… yo sentí mucho miedo”, complementó.

Para finalizar, Migbelis Castellanos desestimó a los detractores que afirman que por dar este testimonio es una “mala” madre: “El amor que siento por mí hijo no se puede describir, pero a veces he estado con él durante el día y yo que soy su mamá no le logro calmar un llanto. Me siento como que no soy capaz, como frustrada (…) Que yo lo exponga no me hace sentir mala madre, me hace sentir que hay muchas más mujeres que están pasando por esto“, dijo.

