Migbelis Castellanos muestra en video y por primera vez la cara de Caden, su bebé

La presentadora venezolana Migbelis Castellanos, de 29 años y quien forma parte de ’Desiguales’, compartió con los seguidores de la emisión y con sus fans uno de los momentos más esperados desde que se convirtió en mamá y es que ya presentó oficialmente a Caden, su bebé, quien nació el pasado 25 de marzo.

La pareja de Jason Unanue, contrario a lo sucedido con otras celebridades, no le vendió la primera imagen de su primogénito a una revista, sino que en su casa decidió darle ese honor al show para el que trabaja.

“¡El momento más esperado llegó! 👶🍼 Por fin conocemos a #BabyCaden, el hijo de @milynette, y nos derretimos de amor. 😍💙”, publicó la cuenta de Instagram de ‘Desiguales’.

Por medio de una entrevista, que duró más de 35 minutos, la exparticipante de ‘Nuestra Belleza Latina’ compartió con Adamari López y con los televidentes diversos detalles de sus primeras semanas como mamá.

La presentación de Caden, quien tiene los ojos azules, ocurrió en la fase final de la conversación y contó con la complicidad de su abuela materna, quien no se ha despegado de su nieto desde su nacimiento.

“Las dos estamos como criándolo y creo que lo estamos haciendo muy bien”, contó Isabelia Romero, la mamá de la presentadora de televisión, quien está muy orgullosa del rol que asumió su hija tras convertirse en mamá.

La presentación oficial de Caden se produjo por decisión de Migbelis, pues su pareja no estaba del todo convencido de dar ese paso, pero ella decidió tomar la iniciativa y obsequiarle ese momento a Desiguales.

“Mi esposo me dice que todavía no le gustaría mostrar al niño, pero si es algo que yo quisiera hacer, está bien y, sabes qué, yo lo voy a hacer porque esto es para ‘Desiguales’, porque es para nuestra familia, porque también lo hago en forma de darle las gracias a muchas personas que me estuvieron deseando cosas tan bonitas durante el embarazo”, dijo la presentadora sudamericana ante la emoción de ‘La Chaparrita de Oro’.

Hay que recordar que Migbelis estuvo muy activa en sus redes sociales compartiendo detalles de su etapa preparto, en donde compartió todo lo que vivió durante su embarazo, el cual duró más de lo esperado.

