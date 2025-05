Migbelis Castellanos regresa a “Desiguales” con varias anécdotas tras debutar como mamá

Luego de dos meses de haberse convertido en mamá, la conductora Migbelis Castellanos ha vuelto a su silla en el programa de Univision, “Desiguales”. Como recuerdo de este momento, la famosa grabó un video en el que inmortalizó el caluroso recibimiento por parte de sus compañeras de escena. ¡Sigue leyendo para enterarte de los detalles!

Por medio de su cuenta de Instagram, la modelo venezolana colocó el audiovisual que da una mirada a su nueva rutina matutina tras dar la bienvenida a su pequeño Caden: “Se siente bien volver al trabajo pero se siente mejor regresar a casa y abrazar a este bebé“, escribió la famosa para acompañar su post. “@desiguales.tv ESTAMOS DE REGRESO”, añadió.

En medio de una ola de aplausos y abrazos de sus compañeras Amara La Negra, Karina Banda y la Dra. Nancy, Migbelis Castellanos hizo su ingreso al foro como una mujer con una nueva faceta: la de mamá.

“Es un privilegio poder decidir regresar al trabajo o no, porque no todas las mujeres están en esa posición. Hay muchas que tienen que regresar a su trabajo de 8 a 5 y tienen que buscar una nanny. Tengo a mi mamá en mi casa, pero gracias a Dios conseguimos un ángel, que le llamamos nanny, pero que también nos está ayudando con ver al niño”, reflexionó.

Asimismo, la estrella de la pantalla chica compartió algunos de los retos que esta nueva etapa ha traído consigo: “El amor que siento por mí hijo no se puede describir, pero a veces he estado con él durante el día y yo que soy su mamá no le logro calmar un llanto. Me siento como que no soy capaz, como frustrada. Luego pasan esos episodios y uno entiende que es parte del proceso“, complementó.

No obstante, volver a esta producción de Univision le ha permitido reconectar con su individualidad: “No ha sido sencillo, pero siento que ya tengo mi carrera, mi trabajo que me hace sentir proactiva y productiva (…) En este momento como que me desconecto un poco porque a veces me siento abrumada en la casa. Sí, necesitas un poquito de espacio para tú pensar, desahogarte, también es bueno mantener un balance“, sentenció.

Los usuarios reaccionan al regreso de Migbelis Castellanos a la TV

Como era de esperarse, las reacciones al gran regreso de la famosa no tardaron en hacerse notar por medio de redes sociales. En su mayoría, los mensajes expresaron la emoción del público por conocer cómo es que la maternidad ha tocado a la puerta de Migbelis.

“Felicidades por tu regreso, te admiro por hacerlo así de rápido y tu maravillosa ❤️🙏🏼 Que tu bebé te siga llenando de fuerza y esa energía bonita e inigualable para seguir adelante“, escribió un usuario.

Por su parte, otro internauta resaltó la dedicación que la presentadora de tv puso en su post de regreso al show de revista: “Necesito más videos narrados así, te ves fabulosa y muchas felicidades por estar de vuelta”.

