Migbelis Castellanos revela las razones por las que ya no muestra la cara de su bebé

La presentadora venezolana Migbelis Castellanos, a quien vemos de lunes a viernes en ‘Desiguales’, recurrió a su cuenta de Instagram para responder a sus seguidores ante uno de los cuestionamientos que más le hacen y que tiene que ver con Caden, su hijo, cuya cara ya no la ha mostrado en las últimas semanas.

Por medio de un par de publicaciones que hizo en su cuenta de Instagram, la ganadora de Nuestra Belleza Latina compartió las poderosas razones por las que ya no ha mostrado el rostro de su bebé, luego de que lo presentara en televisión nacional en el show que encabeza a las pocas semanas de nacido.

“Esto me lo preguntan mucho y sé que lo hacen con mucho respeto, por eso les vuelvo a compartir el por qué lo hago”, escribió Migbelis en respuesta al comentario: “No entiendo por qué si ya lo mostraste en tv, ahora le tapas la cara”.

Migbelis Castellanos responde sus fans (Migbelis Castellanos/Instagram) Crédito: Migbelis Castellanos/Instagram | Cortesía

Tras esa primera publicación, la bella sudamericana hizo una segunda en español, tanto en inglés, en donde explicó los motivos de su cambio de postura.

“Lo mostré cuando tenía apenas un mes de nacido, ahora luce completamente distinto. De hecho, cada mes siento que cambia muchísimo. Si me ven en la calle con él, me llena de alegría que lo conozcan. No lo estoy escondiendo, simplemente siento que aún es muy pequeño para la exposición que implica compartirlo con miles de personas en redes sociales”, se lee al inicio de su respuesta.

A continuación detalló que buscará mantener lo más privado posible a su hijo y dejó en claro que esa postura no cambiará, sino hasta que Caden así lo decida.

“Mientras crece y va formando su propia personalidad, quiero darle la privacidad y la seguridad que todos merecemos. Llegará el momento en que él mismo podrá decidir cómo quiere mostrarse en Internet. Esta es una decisión que tomamos juntos su papá y yo, considerando que él no disfruta estar en el ojo público, ni aparecer en las páginas de la farándula”, detalló con respecto a Jason Unanue, su esposo.

Remató su mensaje reiterando que solo su hijo, y nadie más decidirá sobre él y la exposición que desea tener en las redes sociales.

“Al estar casado conmigo ya forma parte de esta vida, pero con la diferencia de que nosotros somos adults y entendemos las consecuencias que vienen con esa exposición. Mientras podamos elegir por él, queremos que su privacidad sea prioridad”, concluyó.

Migbelis Castellanos respeta la privacidad de su bebé. (Migbelis Castellanos/Instagram) Crédito: Migbelis Castellanos/Instagram | Cortesía

Migbelis Castellanos se convirtió en mamá el 25 de marzo del 2025, sin embargo, desde el 10 de mayo no ha mostrado la cara de su primogénito, sino solo ha compartido fotos de perfil o dando la espalda.

Sigue leyendo: