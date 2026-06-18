Canadá aplasta a Qatar en casa, pero sufre por la escalofriante lesión de Ismaël Koné

La selección de Canadá vivió una jornada de contrastes en el Mundial 2026. Mientras dio un golpe de autoridad al golear 6-0 a Qatar en el Estadio Vancouver y quedó virtualmente clasificada a los dieciseisavos de final, también encendió las alarmas por la aparente gravedad de la lesión sufrida por Ismaël Koné, quien abandonó el terreno de juego inmovilizado tras una dura entrada.

El conjunto dirigido por Jesse Marsch firmó una de las actuaciones más contundentes de la segunda jornada de la fase de grupos, alcanzó el liderato del Grupo B y mejoró considerablemente su diferencia de goles. Sin embargo, la imagen de Koné retirándose entre asistencias médicas terminó marcando uno de los momentos más impactantes del encuentro.

Jonathan David lidera la goleada de Canadá sobre Qatar

Desde los primeros minutos quedó claro que Canadá tenía el control absoluto del partido. La presión alta, la velocidad en ataque y la superioridad física fueron demasiado para una selección de Qatar que nunca encontró respuestas.

El marcador se abrió al minuto 16 gracias a Cyle Larin, quien aprovechó un rebote dentro del área para adelantar a los anfitriones.

La figura de la noche fue Jonathan David, delantero de la Juventus, que mostró toda su calidad frente al arco rival. El atacante firmó un espectacular hat-trick con anotaciones a los minutos 29, 45+3 y 90+2 para convertirse en uno de los nombres más destacados de la jornada mundialista.

¡DAVID ESTÁ IMPARABLE!



Jonathan David firma el Hat-Trick en los últimos minutos. pic.twitter.com/Hs7nhr62Mb — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 18, 2026

Además, Nathan Saliba se sumó a la fiesta goleadora y un autogol de Mohamed Manai completó el contundente 6-0.

Qatar se derrumba con dos expulsiones y complica su clasificación

La situación se volvió todavía más complicada para el conjunto dirigido por Julen Lopetegui tras la expulsión de Homam Ahmed al minuto 33.

Inicialmente, el árbitro había señalado penalti, pero tras la revisión del VAR corrigió la decisión y mostró la tarjeta roja por cortar una ocasión manifiesta de gol.

Lejos de reaccionar, Qatar terminó hundiéndose en la segunda mitad.

Al minuto 53, Assim Madibo también vio la tarjeta roja, dejando a su equipo con apenas nueve jugadores sobre el campo. Con dos hombres más, Canadá dominó completamente el encuentro y transformó la ventaja en goleada.

La derrota deja a Qatar en una situación muy delicada dentro del Grupo B, obligado a ganar en la última jornada y depender de otros resultados para mantener opciones de avanzar.

La escalofriante lesión de Ismaël Koné preocupa a Canadá

Más allá del resultado, una de las imágenes que generó mayor impacto ocurrió al inicio de la segunda parte.

Al minuto 51, Ismaël Koné disputó un balón dividido con Assim Madibo en una acción que terminó con consecuencias preocupantes para el mediocampista canadiense.

Tras el contacto, el jugador quedó tendido sobre el césped y requirió atención inmediata por parte del cuerpo médico. La gravedad aparente de la acción obligó a inmovilizar una de sus piernas antes de retirarlo del terreno de juego.

Ismaël Koné waves to the crowd in Vancouver after being carted off with an apparent leg injury pic.twitter.com/Zq42zMZx7z — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 18, 2026

Mientras los servicios médicos trabajaban sobre el campo, futbolistas de ambos equipos observaron con evidente preocupación la situación.

Inicialmente, Madibo fue amonestado, pero tras revisar la jugada en el VAR, el árbitro cambió su decisión y expulsó al futbolista qatarí.

¡UN GOL ESPECIAL!



Saliba encuentra la red para Canadá y la dedica a su compañero de equipo lesionado Ismaël Koné. pic.twitter.com/0IoIRpnN2O — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 18, 2026

Hasta el momento, la selección de Canadá no ha emitido un parte médico oficial sobre el estado de Koné, aunque la acción generó incertidumbre de cara a los próximos compromisos del torneo.

Canadá queda a un paso de los dieciseisavos de final

Con la victoria, Canadá llegó a cuatro puntos y asumió el liderato del Grupo B gracias a una mejor diferencia de goles que Suiza.

Además de acercarse a la fase eliminatoria, el triunfo representa un momento significativo para el futbol canadiense, ya que se trata de la primera victoria mundialista del país en una Copa del Mundo.

El próximo reto para los norteamericanos será frente a Suiza, en un partido que podría definir el primer lugar del sector.

Por su parte, Qatar enfrentará a Bosnia y Herzegovina con la obligación de sumar una victoria para seguir con vida en el Mundial 2026.

Jonathan David se mete en la pelea por el liderato de goleo

La exhibición ofensiva del delantero canadiense también tuvo repercusiones individuales.

Gracias a sus tres anotaciones ante Qatar, Jonathan David se colocó entre los máximos goleadores del Mundial 2026 y confirmó el gran momento que atraviesa tras su llegada a la Juventus.

Su actuación fue determinante para una selección canadiense que ilusiona a su afición con una clasificación que parece cada vez más cercana, aunque ahora toda la atención también está puesta en conocer el alcance de la lesión de Ismaël Koné.

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