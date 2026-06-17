Panamá cae de último minuto en su debut en el Mundial 2026 contra Ghana

La selección de Panamá estuvo a segundos de sumar un resultado valioso en su estreno dentro del Mundial 2026, pero un gol en tiempo agregado terminó por derrumbar sus aspiraciones. Un remate de Caleb Yirenkyi al minuto 90+5 le dio a Ghana una victoria por 1-0 en el cierre de la primera jornada del Grupo L, dejando a los centroamericanos con las manos vacías tras un partido de gran desgaste.

¡LLEGÓ EL GOL!



Con una increíble definición, Caleb Yirenkyi la manda guardar a las redes y le da la ventaja a Ghana en los últimos minutos. pic.twitter.com/Gy6MA0jQoK — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 18, 2026

El encuentro, disputado en Toronto, parecía encaminado al empate sin goles. Sin embargo, una desconcentración defensiva en la última jugada cambió por completo la historia del partido.

Panamá hizo el gasto, pero no encontró el gol

Durante varios pasajes del encuentro, el conjunto dirigido por Thomas Christiansen fue el equipo que más buscó el arco rival. La escuadra canalera mostró iniciativa, intentó imponer condiciones y generó sensación de peligro, aunque sin la contundencia necesaria para reflejarlo en el marcador.

La falta de eficacia terminó siendo un factor determinante para un equipo que compitió de igual a igual frente a una selección africana que apostó por la paciencia y el orden defensivo.

Mientras Panamá insistía, Ghana esperaba el momento oportuno para atacar.

El golpe definitivo llegó en la última jugada

Cuando todo indicaba que ambos equipos repartirían puntos, Ghana encontró el premio en el tiempo añadido.

Al minuto 90+5, Brandon Thomas-Asante envió un balón al centro del área y Caleb Yirenkyi apareció para definir y marcar el único gol de la noche.

La anotación silenció las aspiraciones panameñas y desató la celebración del conjunto africano, que rescató tres puntos en una de las últimas acciones del compromiso.

Para Panamá, el desenlace dejó una sensación amarga después de haber resistido durante más de 90 minutos y mantenerse en la pelea hasta el final.

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Ghana aprovecha y se acomoda en la parte alta del Grupo L

Con la victoria, Ghana suma tres unidades y se coloca en los primeros puestos del Grupo L, únicamente por detrás de Inglaterra, que horas antes derrotó 4-2 a Croacia.

El conjunto africano aprovechó una de las pocas oportunidades claras que generó y capitalizó al máximo la falta de contundencia de su rival.

Panamá, en cambio, deberá recuperarse rápidamente de un resultado doloroso que complica su panorama desde la primera jornada.

Panamá enfrentará una prueba clave ante Croacia

Tras la derrota, la selección canalera está obligada a reaccionar en su siguiente presentación si quiere mantenerse con opciones de avanzar a la siguiente fase.

El próximo 23 de junio, Panamá se medirá a Croacia en un duelo que podría marcar el rumbo de ambos equipos dentro del grupo. Por su parte, Ghana tendrá una exigente prueba frente a Inglaterra, uno de los favoritos del sector.

La primera fecha dejó una lección dura para Panamá: en una Copa del Mundo, un descuido en los instantes finales puede costar puntos que parecen asegurados.

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