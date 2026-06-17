Inglaterra supera a Croacia en un partidazo de seis goles y lanza una advertencia en el Mundial 2026

La selección de Inglaterra dio un golpe de autoridad en el Mundial 2026 tras imponerse 4-2 a Croacia en un encuentro vibrante, lleno de alternativas y protagonizado por sus principales figuras ofensivas. Con un doblete de Harry Kane, además de anotaciones de Jude Bellingham y Marcus Rashford, los ingleses sumaron tres puntos que fortalecen sus aspiraciones en la Copa del Mundo.

Aunque Croacia reaccionó en dos ocasiones para igualar el marcador, los errores defensivos terminaron pasando factura ante un rival con mayor pegada y profundidad en ataque.

Harry Kane castiga un error de Modric y abre el camino para Inglaterra

El partido arrancó con pocas emociones hasta que una acción inesperada cambió el rumbo del encuentro. En el minuto nueve, Luka Modric perdió el balón dentro de su propia área ante la presión de Noni Madueke, una jugada que terminó en penalti tras la intervención del VAR.

Harry Kane asumió la responsabilidad y convirtió la pena máxima para adelantar a Inglaterra en el marcador.

Sin embargo, la respuesta croata no tardó en llegar. Cuando el conjunto inglés parecía controlar el partido, Martin Baturina aprovechó un desajuste defensivo para firmar el empate con un potente disparo desde fuera del área al minuto 36.

La igualdad duró poco. Antes del descanso, Kane volvió a aparecer para marcar de cabeza tras un saque de esquina y devolver la ventaja a los ingleses.

Croacia reaccionó, pero Bellingham marcó diferencias

Lejos de rendirse, Croacia volvió a demostrar carácter. Ya en el tiempo añadido de la primera mitad, una gran combinación entre Mario Pasalic e Ivan Perisic terminó con una espectacular volea de Petar Musa para el 2-2.

El intercambio de golpes dejó un partido abierto y con sensación de que cualquiera podía quedarse con la victoria.

No obstante, Inglaterra volvió a golpear apenas iniciado el segundo tiempo. Jude Bellingham, una de las figuras más determinantes del equipo, aprovechó los espacios concedidos por la defensa croata para ingresar al área y definir con precisión ante Dominik Livakovic, colocando el 3-2.

Rashford sentencia y refuerza la candidatura inglesa

La salida de Luka Modric en el minuto 58 redujo la capacidad de reacción de Croacia. Inglaterra comenzó a controlar la posesión y a imponer condiciones en el mediocampo, limitando las opciones ofensivas de su rival.

La sentencia llegó en la recta final. Apenas doce minutos después de ingresar al terreno de juego, Marcus Rashford encontró espacios y marcó el cuarto gol inglés para cerrar definitivamente el encuentro.

Con esta victoria, la selección de Inglaterra suma confianza y confirma el potencial ofensivo que la convierte en uno de los equipos a seguir en el Mundial 2026. Liderados por Harry Kane, Jude Bellingham y una plantilla repleta de talento, los ingleses enviaron un mensaje claro al resto de aspirantes al título.

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