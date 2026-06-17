Aficionados de Escocia agotan la cerveza en Boston durante el Mundial 2026: bares se quedan sin existencias

La pasión de los aficionados de Escocia por el Mundial 2026 no solo se hizo notar en las tribunas. En Boston, miles de seguidores escoceses provocaron un fenómeno inesperado: varios bares se quedaron sin cerveza tras registrar niveles de consumo muy por encima de lo habitual durante el fin de semana.

La empresa Boston Beer Co., propietaria de la reconocida marca Samuel Adams, informó que su establecimiento Sam Adams Boston Taproom agotó las existencias de su emblemática Boston Lager debido a la masiva presencia de hinchas escoceses que viajaron a Estados Unidos para apoyar a su selección.

According to reports, bars and liquor stores across Boston have been running out of beer after the Tartan Army arrived for the World Cup with bars saying they had "never seen anything like it."



No Scotland, no party ????????? pic.twitter.com/g0699TI10s — Scottish Banter (@1scottishbanter) June 16, 2026

La afición de Escocia dispara las ventas de cerveza en Boston

De acuerdo con un comunicado de la compañía, entre el jueves y el domingo los integrantes del Tartan Army, la organización oficial de seguidores de Escocia, consumieron cuatro veces más cerveza de la que normalmente se vende durante un periodo festivo de cuatro días, como las celebraciones del Día de la Independencia en Estados Unidos.

La situación obligó a la empresa a programar una entrega de emergencia de cerveza la mañana del sábado, además de reforzar el abastecimiento para los días posteriores.

“Nunca habíamos visto algo así”, declaró Billy DeCain, representante de Sam Adams Boston Taproom, a NBC Boston.

Los bares no estaban preparados para la llegada masiva de aficionados

El impacto de los seguidores escoceses también se sintió en otros establecimientos de la ciudad.

“En The White Bull Tavern no había cerveza”, comentó el aficionado escocés Dave Orr a NBC. “Los aficionados escoceses literalmente dejaron el lugar sin cerveza y lo único que quedaba era Bud Light”.

The entire city of Boston also ran out of beer ?



Scottish people loves beer. https://t.co/c6vyxhWHPM pic.twitter.com/rUhQzrhMjv — ZEEZ ? (@Swaggzeez1) June 17, 2026

Por su parte, Paul Morris, representante de The White Bull Tavern, reconoció que prácticamente todas las existencias se agotaron: “Prácticamente todo. Nos quedamos sin todo”, explicó. “La cerveza Tennent’s fue la primera en terminarse”.

Pese a ello, destacó el comportamiento de los visitantes: “Los aficionados han sido increíbles. Son divertidos, les gusta celebrar y la están pasando muy bien”.

Boston vive una auténtica fiesta escocesa durante el Mundial 2026

La ciudad de Boston ha vivido una auténtica transformación en los últimos días gracias a la llegada de miles de seguidores escoceses, quienes cruzaron el Atlántico para presenciar la primera participación de su selección en una Copa del Mundo en 28 años.

Boston Beer Co. señaló que, aunque el establecimiento cuenta con 20 variedades de cerveza de barril, muchas exclusivas del lugar, la gran mayoría de los aficionados optó por consumir Boston Lager: “Estamos agregando entregas adicionales esta semana para asegurarnos de tener suficiente producto”, explicó la compañía.

El impacto económico también quedó reflejado en otros negocios. Noelle Somers, directora de operaciones de Hennessy’s Bar, aseguró al Boston Globe que las ventas registradas durante estos días superaron incluso las de una de las fechas más importantes para los bares irlandeses.

“Las ventas triplicaron las del Día de San Patricio”, afirmó. “Estamos aquí desde hace más de 30 años y nunca habíamos visto algo parecido”, prosiguió.

La victoria de Escocia prolongó la celebración

La fiesta alcanzó su punto máximo el sábado por la noche, cuando Escocia derrotó 1-0 a Haití en el Gillette Stadium durante la fase de grupos del Mundial 2026.

Tras el encuentro, miles de aficionados continuaron las celebraciones en distintos puntos de Boston hasta la madrugada, pese a las aglomeraciones en el transporte público y el intenso tráfico.

Menos de 24 horas después, la presencia escocesa volvió a hacerse notar durante el llamado “Scotland Day” organizado por los Boston Red Sox en el Fenway Park.

El Tartan Army encabezó una marcha de aficionados desde Evans Way Park hasta el estadio de béisbol, acompañada por músicos que interpretaron melodías tradicionales con gaitas escocesas.

Las estimaciones más conservadoras apuntaron a la participación de al menos 5 mil aficionados, aunque la cifra pudo ser considerablemente mayor al observar la presencia de seguidores escoceses en Fenway Park durante el encuentro entre los Red Sox y los Texas Rangers.

¿Cuándo vuelve a jugar Escocia en el Mundial 2026?

La selección escocesa volverá a la actividad este viernes, cuando enfrente a Marruecos en el Gillette Stadium, en un partido clave para sus aspiraciones dentro de la fase de grupos del Mundial 2026.

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