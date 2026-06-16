Mundial 2026: cómo recibir notificaciones y alertas para no perderte los partidos

Con tantos partidos del Mundial 2026, tu mejor aliado para no perderte ninguno es la tecnología. Existen varias alternativas para recibir notificaciones y recordatorios automáticos en tu teléfono.

Desde aplicaciones oficiales hasta calendarios digitales y asistentes de voz, te explicamos cómo activar las alertas, incluso minutos antes de que empiecen los juegos de fútbol.

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Cómo recibir notificaciones para no perderte los partidos del Mundial 2026

1. La aplicación oficial de la FIFA

Una de las opciones más sencillas es utilizar la aplicación oficial de la FIFA, disponible para dispositivos Android y iPhone.

Una vez instalada, los usuarios pueden activar las notificaciones push para recibir información en tiempo real sobre el torneo. Además de resultados, alineaciones y noticias, la aplicación permite seleccionar selecciones favoritas para recibir alertas personalizadas antes de cada partido.

Si eres seguidor de Argentina, México, Estados Unidos, Brasil o cualquier otro equipo, el sistema puede enviarte una notificación aproximadamente 30 minutos antes del inicio de cada encuentro.

2. Sincronizar el Mundial con tu Calendar

Otra alternativa muy práctica consiste en agregar el calendario completo del Mundial 2026 a Google Calendar, Apple Calendar o Outlook.

Para hacerlo, basta con buscar un calendario interactivo del torneo en formato .ics, descargarlo e importarlo en la plataforma de calendario que utilices habitualmente.

Una vez sincronizado, todos los partidos aparecerán automáticamente en tu agenda digital. Además, podrás configurar recordatorios personalizados para que el teléfono te avise una hora, treinta minutos o incluso unos minutos antes del inicio de cada encuentro.

3. Usa asistentes de voz para programar avisos

Los asistentes virtuales también pueden convertirse en aliados durante el Mundial. Quienes utilizan Google Assistant, Siri o Alexa pueden crear recordatorios mediante comandos de voz. Por ejemplo:

“Avísame cuando juegue Argentina en el Mundial”.

“Recuérdame el partido de México media hora antes”.

“Recuérdame el encuentro de hoy a las seis de la tarde”.

Estos asistentes almacenan la información y generan alertas automáticas en el teléfono o en dispositivos inteligentes compatibles.

Los especialistas en tecnología recomiendan combinar varias de estas herramientas. Puedes mantener activadas las notificaciones de la aplicación oficial de la FIFA y, además, sincronizar el calendario del torneo con el teléfono. De esta manera verás todos los partidos.

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