Snacks fáciles y baratos para invitar a amigos a ver partidos del Mundial 2026

Una de las tradiciones más populares y divertidas que ofrece la Copa del Mundo es la oportunidad de reunirse con los amigos para disfrutar de los partidos con todo tipo de snacks. Para el Mundial 2026, que se disputa en México, EE.UU. y Canadá, habrá una combinación de tradiciones latinas.

Desde los populares nachos, hasta las alitas de pollo, papas fritas y unas mini arepas venezolanas. La comida suele jugar un papel importante en la experiencia del Mundial y, lo mejor de todo, es que no hace falta gastar una fortuna para organizar las reuniones.

Lee también: Una supercomputadora simuló 10.000 veces el Mundial 2026 y este sería el campeón

Snacks fáciles y baratos para comer durante los partidos del Mundial 2026

Nachos y dips: un clásico que nunca falla

Pocas botanas tienen tanta relación con los eventos deportivos como los nachos. Una bolsa grande de totopos puede rendir para varias personas y permite crear distintas combinaciones.

El queso fundido, el guacamole, los frijoles refritos y el pico de gallo son algunas de las opciones más populares para acompañarlos. Además, cada invitado puede servirse a su gusto, lo que convierte a los nachos en una alternativa práctica para partidos largos.

También se pueden complementar con salsa de queso estilo estadounidense o con jalapeños para quienes disfrutan de sabores más intensos.

Hot dogs y papas fritas

Los hot dogs (perros calientes) siguen siendo uno de los alimentos más consumidos durante los eventos deportivos en Estados Unidos por una razón sencilla: son económicos, rápidos y fáciles de personalizar.

Una buena idea es crear una pequeña estación de ingredientes con cebolla picada, pepinillos, mostaza, kétchup, jalapeños y queso rallado. Así cada invitado arma su propia versión.

Para acompañarlos, las papas fritas tradicionales o las papas en gajo son una apuesta segura. Con varios aderezos sobre la mesa, el resultado suele gustar a públicos de todas las edades.

Los snacks de bolsa como maní y pistachos, además de las palomitas de maíz, son otras opciones que se preparan en pocos minutos antes de un partido. Crédito: Inspiration GP | Shutterstock

Sabores mexicanos para compartir

La gastronomía mexicana ofrece muchas opciones pensadas para grupos. Las quesadillas cortadas en triángulos, los taquitos dorados rellenos de queso, pollo o frijoles y las tostadas preparadas son alternativas accesibles y fáciles de servir mientras se sigue el partido.

Otra opción popular son las llamadas “papas locas”, una mezcla que puede incluir papas fritas de bolsa, salchichas en rodajas, queso, limón y diversas salsas. Su principal ventaja es que requiere pocos ingredientes y puede prepararse en grandes cantidades.

El aporte sudamericano en los snacks para el Mundial

Desde Argentina, las empanadas aparecen como una de las opciones más prácticas para compartir. Pueden comprarse congeladas o prepararse con anticipación y servirse durante el partido.

La influencia venezolana puede llegar a través de mini arepas rellenas de queso, pollo o jamón. Son fáciles de manipular y funcionan muy bien como comida para reuniones.

Por parte de Colombia, las arepitas con queso o las papas criollas acompañadas de salsas suelen ser una alternativa económica y rendidora.

Mientras tanto, Perú aporta opciones como pequeñas porciones de cancha serrana (maíz tostado) o chifles, que pueden colocarse en recipientes para picar durante todo el encuentro.

Al final, el mejor snack para un partido del Mundial no necesariamente es el más elaborado, sino aquel que facilita la convivencia entre amigos. Con un poco de creatividad cualquier reunión futbolera puede transformarse en una celebración digna.

Te puede interesar:

· Hasta dónde puede llegar la Nueva Zelanda de Tim Payne en el Mundial 2026: sus rivales

· Cristiano Ronaldo jugará el Mundial 2026 con 41 años: Quién es el delantero más longevo de la historia

· Beneficios del β-caroteno y en qué alimentos encontrarlo