Hasta dónde puede llegar la Nueva Zelanda de Tim Payne en el Mundial 2026: sus rivales

Mientras Tim Payne continúa acumulando seguidores en su cuenta de Instagram; 4.8 millones al momento de esta publicación, los aficionados al fútbol también están volcando su apoyo hacia Nueva Zelanda, que participará en el tercer Mundial de su historia.

El “fenómeno Tim Payne”, provocado por el influencer argentino Scarso, ha escalado a niveles inimaginables. Pasó de ser el jugador menos conocido al más famoso y viral de la edición 2026.

Incluso, por sus 32 años de edad, los analistas han sumado al neozelandés en el listado de leyendas que disputarán su último Mundial, es decir, con Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y “Memo” Ochoa. ¡Una locura!

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¿Hasta dónde podrían llegar Nueva Zelanda y Tim Payne en el Mundial 2026?

Los All Whites Kiwis, seudónimo de la selección oceánica, clasificaron a la Copa del Mundo siendo campeones de las eliminatorias continentales. Claro, en la final se enfrentó a Nueva Caledonia, ubicada en el puesto 151 del ranking FIFA (Nueva Zelanda es 85).

Esto significa que, pese al imponente 3-0 para obtener el cupo, también es verdad que llega como uno de los equipos más modestos. Pero ojo con el grupo G, en el que le acompañan Egipto, Irán y Bélgica.

Su primer rival es Irán, que se ubica en un sorprendente puesto 21 de la clasificación mundial FIFA, y seguidamente va contra Egipto. Si junto a Tim Payne logran resultados positivos, el partido contra Bélgica; seguramente el más complicado, acabaría siendo un trámite.

Gracias a su fama digital inesperada, Tim Payne se convirtió en el estandarte de Nueva Zelanda para el Mundial 2026. Crédito: Rebecca Blackwell | AP

Cabe destacar que el combinado oceánico jamás ha ganado un partido en los dos Mundiales que ha disputado, pero curiosamente, en su última participación (Sudáfrica 2010) empató los tres duelos: ante Italia, Eslovaquia y Paraguay, quedando tercera del grupo F.

En caso de obtener una clasificación histórica a los 16avos de final, su rival estaría en los grupos H, K y L. Esto significa que se enfrentaría a cualquiera de los siguientes países, dependiendo de cómo queden los grupos: España, Uruguay, Cabo Verde, Arabia Saudita, Portugal, RD Congo, Uzbekistán, Colombia, Inglaterra, Croacia, Ghana o Panamá.

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