Jugadores del Real Madrid que estarán en el Mundial 2026 y quiénes se lo pierden

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y varios jugadores del Real Madrid apuran sus lesiones para estar en Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, hay otros futbolistas que definitivamente no llegarán al evento, ya que necesitan más tiempo para recuperarse.

A las ausencias por lesión se le suman las decisiones técnicas de algunos seleccionadores. Por ejemplo, es casi seguro que Luis de la Fuente, entrenador de España, no convocará a Gonzalo García, Álvaro Carreras y Raúl Asencio.

Jugadores del Real Madrid que estarán en el Mundial 2026

Aunque algunos de ellos están ausentes para los últimos partidos de La Liga, y con el Real Madrid sin opciones de ganar el campeonato, estos jugadores sí estarán en el Mundial. País por país:

Francia: Kylian Mbappé, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni

Kylian Mbappé, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni Inglaterra: Jude Bellingham, Trent Alexander Arnold

Jude Bellingham, Trent Alexander Arnold España: Dean Huijsen, Dani Carvajal (pelea por el puesto)

Dean Huijsen, Dani Carvajal (pelea por el puesto) Alemania: Antonio Rüdiger

Antonio Rüdiger Turquía: Arda Güler

Arda Güler Uruguay: Federico Valverde

Federico Valverde Bélgica: Thibaut Courtois

Thibaut Courtois Marruecos: Brahim Díaz

Brahim Díaz Brasil: Vinicius Jr.

Vinicius Jr. Austria: David Alaba

Los que se pierden el Mundial por lesión o decisión técnica:

Francia: Ferland Mendy

Ferland Mendy España: Álvaro Carreras, Fran García, Gonzalo García, Raul Asencio, Thiago Pitarch, Dani Ceballos

Álvaro Carreras, Fran García, Gonzalo García, Raul Asencio, Thiago Pitarch, Dani Ceballos Brasil: Rodrygo; rotura de ligamento cruzado, Eder Militao; rotura del tendón proximal del bíceps femoral de la pierna izquierda.

Rodrygo; rotura de ligamento cruzado, Eder Militao; rotura del tendón proximal del bíceps femoral de la pierna izquierda. Argentina: Franco Mastantuono

Las probabilidades de Dani Carvajal para ocupar el lateral derecho de España es casi imposible, debido a las lesiones durante la temporada y la falta de ritmo. Pedro Porro y Marcos Llorente tienen más opciones de ser convocados en la lista definitiva.

Carreras y Fran García están ampliamente superados por Marc Cucurella y el propio Grimaldo, mientras que Gonzalo García y Raúl Asencio tienen varios compañeros por encima de sus capacidades actuales, incluyendo a su compañero Dean Huijsen. Por último, el joven Thiago Pitarch y Dani Ceballos tienen cero posibilidades de ser convocados, en comparación hombre por hombre en su posición.

En el caso de Ferland Mendy, es prácticamente seguro que Diddier Deschamps utilice a los hermanos Hernández; Theo y Lucas, para el puesto de lateral izquierdo en Francia.

Finalmente, Franco Mastantuono podría ser una excepción particular. Aunque su temporada en el Real Madrid fue de más a menos, al punto de quedar relegado en el banquillo, Lionel Scaloni podría dar la sorpresa con su convocatoria, considerando que está en buena forma física.

Andriy Lunin no acudirá al Mundial 2026 porque la selección de Ucrania no está clasificada.

Te puede interesar:

· Mundial 2026: las 10 leyendas que jugarán su última Copa del Mundo

· Así es el hotel cinco estrellas de México donde se hospedará Cristiano Ronaldo en el Mundial

· Los 14 partidos del Mundial 2026 que se disputarán en LA y Santa Clara: equipos y fechas