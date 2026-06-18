Suiza acelera rumbo a la clasificación: golea a Bosnia y Herzegovina y escala posiciones en el Grupo B

La selección de Suiza encontró la contundencia que buscó durante gran parte del encuentro y terminó imponiéndose por 4-1 a Bosnia y Herzegovina en la segunda jornada del Grupo B del Mundial 2026. Lo que parecía un partido cerrado y de escasas emociones se transformó en una exhibición ofensiva helvética durante los minutos finales.

Gracias a este resultado, Suiza suma una victoria de enorme valor en la lucha por avanzar a la fase eliminatoria y fortalece sus aspiraciones dentro de uno de los grupos más equilibrados de la competición.

Suiza dominó la posesión, pero Bosnia resistió durante gran parte del partido

Desde el silbatazo inicial, el conjunto helvético asumió el control del balón y trató de imponer condiciones en el mediocampo. Sin embargo, la estrategia de Bosnia y Herzegovina logró contener durante largos periodos los intentos ofensivos de su rival.

El equipo balcánico apostó por un bloque compacto, reduciendo espacios y esperando generar peligro mediante transiciones rápidas y balones largos.

La propuesta mantuvo el partido igualado durante buena parte de la noche y obligó a Suiza a buscar variantes para romper el orden defensivo bosnio.

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En un partido que se definió en los últimos minutos, los suizos golearon a Bosnia y Herzegovina.



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Johan Manzambi cambió el partido en la recta final

La resistencia de Bosnia terminó cediendo en los minutos decisivos.

Fue entonces cuando apareció Johan Manzambi, quien abrió el marcador y desató la reacción ofensiva de la selección suiza. Su anotación modificó por completo el desarrollo del encuentro y obligó al conjunto balcánico a asumir mayores riesgos.

Poco después llegó otra acción determinante: la expulsión de Tarik Muharemovic, quien vio la tarjeta roja tras impedir una clara oportunidad de gol.

Con superioridad numérica y espacios cada vez más amplios, Suiza aprovechó el escenario para inclinar definitivamente la balanza.

La expulsión de Muharemovic abrió el camino para la goleada

La inferioridad numérica terminó pasando factura a Bosnia y Herzegovina.

Ruben Vargas amplió la ventaja para los helvéticos y, más tarde, Johan Manzambi volvió a aparecer para firmar su doblete y consolidarse como una de las figuras del encuentro.

Aunque Ermin Mahmic consiguió descontar para Bosnia en los minutos finales, la reacción llegó demasiado tarde para cambiar el destino del partido.

Todavía hubo tiempo para que Suiza encontrara una anotación más y sellara un contundente 4-1 que reflejó la diferencia mostrada en el tramo decisivo.

Suiza toma impulso en el Mundial 2026

Más allá del marcador, la victoria deja sensaciones positivas para el equipo suizo, que mostró paciencia para manejar un partido complejo y capacidad para resolverlo cuando encontró los espacios necesarios.

Tras haber empatado en su debut, los tres puntos permiten a la selección de Suiza colocarse en una posición favorable dentro del Grupo B, manteniendo intacto su objetivo de alcanzar la siguiente ronda.

La profundidad de plantilla y la respuesta ofensiva en momentos de presión son aspectos que fortalecen la candidatura helvética conforme avanza el torneo.

Bosnia y Herzegovina queda obligada a reaccionar

Para Bosnia y Herzegovina, la derrota representa un golpe importante en sus aspiraciones dentro del Mundial 2026.

El conjunto balcánico compitió durante gran parte del encuentro, pero terminó pagando caro la expulsión y la falta de contundencia en los momentos decisivos.

Con el grupo aún abierto, Bosnia necesitará sumar en sus próximos compromisos para mantenerse con opciones reales de avanzar a la fase eliminatoria y evitar complicaciones en la recta final de la fase de grupos.

La victoria de Suiza no solo le entrega tres puntos valiosos, sino que también envía una señal de fortaleza en un sector donde cada resultado puede marcar la diferencia rumbo a la clasificación.

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